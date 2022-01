Eschelbronn. (jubu/pol/rl) Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr in die Jahnstraße zu einem Kaminbrand alarmiert. Das teilte die Polizei mit.

Aus einem der beiden Kamine des Wohnhauses stieg gegen 8.40 Uhr dichter braun-schwarzer Rauch auf. Die Bewohner des Zweifamilienhauses konnten sich unverletzt vor das Haus retten.

Eine Wärmebildkamera der Freiwilligen Feuerwehr Meckesheim stellte im dritten Stockwerk eine Temperatur von mehr als 400 Grad am Kamin fest. Eine Nachschau durch den hinzugerufenen Kaminkehrer ergab, dass der Kamin auf der kompletten Länge brannte.

Da sich oberhalb des brennenden Kamins eine Stromleitung befand, konnte das Feuer nicht über die angeforderte Drehleiter der benachbarten Feuerwehr aus Meckesheim gelöscht werden. Daher ließ man den Kamin kontrolliert ausbrennen.

Vermutlich durch einen Funkenflug geriet der Ruß an der Innenwand und somit der ganze Kamin in Brand. Mehrere Atemschutztrupps gingen in den Heizraum im Keller vor.

Die Feuerwehren aus Eschelbronn und Meckesheim waren mit insgesamt 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Sachschaden entstand Polizeiangaben zufolge nicht. Die Bewohner konnten nach den Belüftungsarbeiten wieder ins Haus zurück.

Update: Sonntag, 16. Januar 2022, 10.35 Uhr