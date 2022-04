Von Roland Wolf

Eschelbronn. Seit dem Jahr 2002 ist Bernhard Kroiher nun Kämmerer im Schreinerdorf. In der jüngsten Gemeinderatssitzung konnte er daher seinen 20. "Jubiläumshaushalt" für das Jahr 2022 dem Gremium zur Beschlussfassung vorlegen. Es ist ein Haushalt, bei dem bei ihm durchaus etwas Freude aufkommen dürfte, denn immerhin ist es der achte Haushalt in Folge, in dem keine Kreditaufnahme erforderlich ist.

Gleichzeitig ist es auch der vierte "doppische" Haushalt auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), bei dem im Ergebnishaushalt diesmal Erträge in Höhe von 6,7 Millionen Euro und Aufwendungen von 6,9 Millionen Euro veranschlagt sind. Als Grund für das veranschlagte negative Gesamtergebnis von rund 200.000 Euro sieht der Kämmerer vor allem im sehr guten Wirtschaftsjahr 2020 mit hohem Gewerbesteueraufkommen und den daraus resultierenden höheren Umlagen im Planungsjahr 2022 und den geringeren Zuweisungen vom Land aus der Finanzausgleich-Umlage. Als weiteren Grund sieht er die in der Doppik zu erwirtschaftenden Abschreibungen von 600.000 Euro auf das Anlagevermögen der Gemeinde. Aber in den folgenden Jahren sieht es deutlich besser aus, meinte Kroiher, der für die Jahre 2023 bis 2025 mit Überschüssen im Ergebnishaushalt rechnet, mit denen die Gemeinde in dieser Zeitspanne ihren Ressourcenverbrauch erwirtschaften könnte.

Die größeren Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt wurden von Bürgermeister Marco Siesing bereits bei der Einbringung des Haushalts im Januar vorgestellt. Die größten Posten sind hier die Erneuerung eines Teilstücks der Schulstraße, der neue Fußgängersteg beim Kleintierzüchterheim, die Erneuerung der Leitung der Hetzenlochquelle, die Erstellung von Fotovoltaikanlagen auf dem Bauhof- und auf dem Feuerwehrgebäude sowie die Planungskosten für die Sanierung der Kultur- und Sporthalle. Im Ergebnishaushalt sind die Sanierungen der Heizungsanlage im Rathaus und eines Kanals nach der Eigenkontrollverordnung vorgesehen.

Insgesamt werden Altschulden von knapp 130.000 Euro getilgt, sodass der Schuldenstand am Ende des Jahres bei etwas über einer Million Euro liegt. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 396 Euro, die damit auch weit unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Kroiher erinnerte sich an die Anfänge seiner Tätigkeit im Eschelbronner Rathaus, als er, von Brackenheim gekommen, zunächst eine Rekordverschuldung im Schreinerdorf vorfand. "Der Einstieg damals war nicht leicht", sagte er und ist zufrieden damit, dass die Schulden in den zurückliegenden sieben Jahren immerhin halbiert werden konnten.

Und dann erzählt er, dass die Aufstellung eines Haushalts eigentlich eine ganzjährige Arbeit ist, aber die "heiße Phase" für ihn etwa im August beginnt, wenn die Mittelanforderungen von Rathaus, Schule, Kindertagesstätte, Feuerwehr und Bauhof eingeholt werden müssen. Ein weiterer nicht unerheblicher Faktor seien bei mehr als 20 Beschäftigten in der Verwaltung die Personalkosten, die aufgrund von Fluktuationen ständig aktualisiert und hochgerechnet werden müssen. Am Jahresende ist dann irgendwann Abgabe beim Kämmerer, der den Haushaltsentwurf noch vor Einbringung im Gemeinderat mit dem Kommunalrechtsamt abstimmt.

Nach der Einbringung und Vorstellung des Entwurfs im Gremium wird dieser dann in einer ganztägigen Klausurtagung, die im Februar stattfindet, von der Räten und von der Verwaltung in den Einzelheiten noch einmal erörtert und diskutiert, bevor das Gremium ihn dann verabschiedet. Nach der Vorlage des Haushalts beim Kommunalrechtsamt bestätigt dieses die "Gesetzmäßigkeit", womit die Arbeiten zunächst abgeschlossen sind und die Vorarbeiten für das nächste Haushaltsjahr schon wieder beginnen können.

Für den Bürgermeister war es erfreulich, dass trotz längerer krankheitsbedingter Ausfälle im Rathaus wieder pünktlich ein ausgewogener Haushalt vorgelegt werden konnte. Siesing beschrieb die Verwaltungsmitarbeiter im Schulterschluss mit dem Gemeinderat als "wichtigstes Kapital" der Gemeinde, das aus Geldmitteln erst greifbare Ergebnisse machen würde.