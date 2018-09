Eschelbronn. (pol/kau) Betrunkene randalierten in der Nacht zum Montag in Eschelbronn, meldet die Polizei. Sie warfen in der Siedlerstraße Altglasbehälter um und verteilten Scherben sowie Sperrmüll auf der Straße. Ein Anwohner verständigte die Polizei.

Die aus sieben Personen bestehende Gruppe würde sich seinen Angaben zufolge in Richtung Marktplatz bewegen, wo Beamte des Polizeireviers Sinsheim diese auch wenig später aufgriffen.

Die stark alkoholisierten Kerwebesucher im Alter zwischen 21 und 50 Jahren, bestritten an solchen Streifzügen beteiligt gewesen zu sein. Den Polizisten erschien dies nicht glaubhaft. Nach der Feststellung der Personalien erteilten sie den Männern schließlich einen Platzverweis.