Eschelbronn. (lg) Bange Blicke richteten die Verantwortlichen vom Turnverein und Tennisclub zum Himmel, denn dunkle Wolken zogen dort auf, als man auf dem Marktplatz die umfangreichen Vorbereitungen für die Kerweeröffnung traf. Viele Helfer sperrten aufgrund der Corona-Bestimmungen den gesamten Marktplatz mit einem Bauzaun ab, schlugen Zelte und stellten Tische und Bänke auf, errichteten die Bar und platzierten den Bierwagen.

Schon vor dem offiziellen Einlass um 18 Uhr fanden sich die ersten Besucher ein, die vom Sicherheitsdienst auf die "3G"-Regel überprüft wurden. Aus Hawaii war Klaus Pfister angereist, um in der alten Heimat wieder einmal Kerwe feiern zu können. Rasch füllte sich der Marktplatz, und als Kerwepfarrer Christian Rößler die Gäste begrüßte, waren alle Sitzplätze belegt und viele Besucher lauschten stehend Bürgermeister Marco Siesing.

Aus Hawaii angereist war Klaus Pfister (links), der seinen Bruder besuchte. Foto: Lothar Ludwig

Der hielt seine Kerwerede in Gedichtform. Er freute sich, dass nach so langer Zeit wieder eine Feier stattfinden kann und dass so viele Leute gekommen waren. Er dankte den beiden Vereinen und ihren vielen Helfern, die diese Veranstaltung ermöglichten: "Geimpft, genesen und mit Test, feiern wir heut’ das Kerwefest." Die Kerwe hing lang an einem seidenen Faden, doch nun war das Rathaus verriegelt, und den Schlüssel bekam Kerwepfarrer Christian Rößler.

Nach der obligatorischen symbolischen Schlüsselübergabe berichtete der Kerwepfarrer in Mundart von den Geschehnissen im vergangenen Jahr. Er bedauerte, dass die meisten sportlichen Veranstaltungen ausfallen mussten und der Fußballclub sein hundertjähriges Bestehen nicht feiern konnte. Er lobte die Erfolge beim "Stadtradeln" und "Vereint laufen" und hoffte auf die Realisierung eines Radwegs zwischen Echelbronn und Meckesheim. Im Neubaugebiet wurde trotz des gefundenen Kalkofens inzwischen viel investiert, auch wenn man dort nicht immer das Baurecht eingehalten habe. Zum Bürgermeister gewandt sagte Rößler: "Ach Gott Marco, do kenne ma ball zsomme runnerlaafe, ich konnt ma zum Glick ä Haisl newe da kaafe." Spekuliert wurde, ob der Edeka-Markt beim einstigen Pappelwäldchen kommt. Der "hässliche Bauzaun" um den Schlosssee wurde angeprangert sowie die vielen auswärtigen Besucher des Kallenbergsees, seit das Naturschutzgebiet in allen sozialen Netzwerken zu finden ist. Er wies daraufhin, dass die Ortsschilder bald mit dem Titel "Schreinerdorf" versehen werden und dass in der Industriestraße die Nobelkarossen zu Partys mit Rap-Star "Apache 207" fahren. Trotz Corona gebe es im Ort positive Entwicklungen, und man schaut optimistisch in die Zukunft. Deshalb taufte Rößler die Kerweschlumpel auf den Namen "Emporia".

Bürgermeister Siesing meisterte den Anstich des Freibiers mit drei Schlägen und wünschte allen ein schönes Wochenende. Auch von einigen kleinen Regenschauern ließen sich die Besucher nicht vertreiben. Hochbetrieb herrschte beim Bierstand und an der Cocktailbar bis in die frühen Morgenstunden. Viele Besucher lobten die neue Gestaltung, die viel mehr Platz bot, weil Reitschule und Schießstand fehlten. Auch die Verantwortlichen der Vereine und Siesing zogen ein positives Fazit. Aus der "Kerwe light" wurde ein "Kerwe-Highlight", denn es war bis jetzt die größte Kerweveranstaltung im Kraichgau in diesem Jahr.