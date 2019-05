Ein großes Angebot an Brotsorten ist auch für den Naturparkmarkt in Eschelbronn angekündigt. Foto: Roland Wolf

Eschelbronn. (rw) Vom Apfelsaft bis zum Ziegenkäse, Brot, Nudeln, Honig, Wurst- und Fleischwaren, Floristik, Whisky, Edelbrände und Liköre. Auf dem Naturparkmarkt des Naturparks Neckartal-Odenwald gibt es so gut wie nichts, das es nicht gibt - und das besondere dabei ist, dass es ausschließlich Produkte von Erzeugern aus der Region sind.

Der nächste Naturparkmarkt findet am Sonntag, 17. Juni, 11 bis 18 Uhr in Eschelbronn statt. Am vergangenen Sonntag konnte man sich im Waldbrunner Ortsteil Mülben schon mal ein Bild davon machen, was da auf das Schreinerdorf zukommt.

Seit 1972 sind in Baden-Württemberg sieben Naturparks entstanden, einer davon ist der Naturpark Neckartal-Odenwald mit einer Fläche von knapp 1300 Quadratkilometer. Naturparks sind mit ihrer überwiegenden Fläche Landschafts- oder Naturschutzgebiete mit einer großen Arten- und Biotopvielfalt, deren Landschaft vielfältig genutzt wird.

Seit 2011 richten die Naturparks jährlich fünf Naturparkmärkte aus, die sich seitdem zu echten Publikumsmagneten mit großer Anziehungskraft entwickelt haben. Das sagt der Landrat des Neckar-Odenwaldkreises und Vorsitzende des Naturparks Neckartal-Odenwald Achim Brötel, als er den Naturparkmarkt in Mülben eröffnete.

"Das Interesse, solch einen Markt auszurichten, wird bei den Kommunen immer größer. Eschelbronn hat sich darum beworben und ist relativ schnell zum Zug gekommen", erklärt Brötel, und ist sich sicher, dass die Veranstaltung auch in Eschelbronn eine runde Sache wird.

Dort werden auf fast 50 Marktständen rund um den Marktplatz mit angrenzenden Straßenzügen der Schlossstraße, Oberstraße und Kandelstraße die schmackhaften und gesunden Lebensmittel aus der Naturparkregion angeboten. Dazu kommen handwerkliche Erzeugnisse aus Holz, Ton, Glas und Stahl. Aktivprogramme wie Drechseln, Jagdkunde für Kinder, Motorsägenschnitzen oder Spinnen mit dem Spinnrad runden das Programm ab.

Verbunden ist der Naturparkmarkt mit einem verkaufsoffenen Sonntag der Möbelhäuser und Schreinereien von 11 Uhr bis 16 Uhr in der Industriestraße. Das Schreiner- und Heimatmuseum in der Schulstraße mit der derzeitigen Sonderausstellung "Wasserburg Eschelbronn" ist ebenfalls geöffnet.

Es werden erfahrungsgemäß einige Tausend Gäste den Naturparkmarkt in Eschelbronn besuchen, aber im Rathaus ist man auf das Großereignis gut vorbereitet und hat alles Notwendige in die Wege geleitet. Grußworte gibt es um 13 Uhr von Bürgermeister Marco Siesing und vom stellvertretenden Landrat Joachim Bauer. Musikalische und tänzerische Beiträge liefern der Chor der Schlosswiesenschule und deren Tanz-AG.

Parkplätze stehen rund um die Kultur- und Sporthalle, beim Netto-Einkaufsmarkt und bei den Möbelhäusern in der Industriestraße zur Verfügung.