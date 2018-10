Von Eric Schmidt

Gemmingen/Eppingen. Es war ruhig geworden um Erwin Rupp. Als sich die "HSV-Killer" des VfB Eppingen am 21. Juli in der HWH-Arena trafen, um der TSG 1899 Hoffenheim im Test gegen die Queens Park Rangers zuzuschauen, fehlte der ehemalige Mittelfeldmann. Auch sonst hatte sich "Unser Jüngster", wie sie Rupp gerne nannten, rar gemacht. Die Mitspieler von einst, sie wussten: Es ging ihm nicht gut.

Erwin Rupp ist tot. Am Montagmorgen starb der ehemalige Ausnahmefußballer des VfB Eppingen, SV Sandhausen und der TSG Hoffenheim im Alter von 64 Jahren nach schwerer Krankheit. Die Kicker in der Region trauern um einen ihrer Besten, um einen Mann, den sie nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich sehr schätzten. "Er war ein feiner Mensch, immer anständig, immer fair", sagt Siegfried Weinert, der Vorsitzende von Rupps Heimatverein FC Badenia Rohrbach, und ergänzt: "Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals laut geworden ist."

Bescheiden, zurückhaltend, fast ein wenig scheu - so lernten Mit- und Gegenspieler Erwin Rupp kennen. Der stille Blonde mit dem feinen Fuß ließ lieber Tore sprechen - und davon reichlich. Nach seinen Jugendjahren beim FC Badenia Rohrbach wechselte Rupp als 19-Jähriger zum VfB Eppingen, wo er entscheidenden Anteil an den großen Erfolgen hatte. Unvergessen der Triumph im DFB-Pokal am 26. Oktober 1974, als der kleine VfB den großen HSV aus dem Wettbewerb warf. Mit Hilfe Rupps wurden die Kraichgauer Vizemeister in der Oberliga und stiegen in die 2. Bundesliga auf. Acht Tore erzielte Rupp in 37 Zweitliga-Spielen. "Er war ein herausragender Techniker, ein klasse Fußballer", sagt sein ehemaliger Teamkollege Gerd Störzer.

Den acht Jahren in Eppingen folgten neun Jahre beim SV Sandhausen, dem er 1985 und 1987 zur Meisterschaft in der Oberliga verhalf. Auch am Hardtwald ist die Trauer groß. "Er war ein ganz besonderer Spieler und ein ganz besonderer Mensch", sagt SVS-Ehrenvorsitzender Erich Balles. "Erwin fiel durch seine Souveränität und seine ruhige und korrekte Art auf. Wenn er etwas zugesagt hatte, konnte man sich darauf verlassen."

Zum Abschluss seiner aktiven Karriere führte Rupp die TSG Hoffenheim zwischen 1990 und 1994 von der Kreisliga A in die Landesliga - die Verpflichtung Rupps war Dietmar Hopps erster großer Transfercoup. Es gab nicht wenige, die dem begnadeten Spielgestalter den ganz großen Sprung zugetraut hatten. Viel fehlte nicht, und es hätte geklappt. Doch auf dem Weg zum Probetraining bei Borussia Mönchengladbach kam der große Schnee, und Rupp machte kehrt. Der Wechsel zerschlug sich im Winde. Bis zuletzt blieb Rupp der Region und dem Fußball treu. Bei "Anpfiff ins Leben" kümmerte er sich um die Bewegungsförderung für Amputierte.

"Wo er auch war: Er hat überall seine Leistung gebracht", sagt Gerd Störzer. "Für uns ist sein Tod ein schwerer Schlag." Wenn sich die "HSV-Killer" am Freitag in einer Woche zu ihrem traditionellen HSV-Jahrestag treffen, werden sie Erwin Rupp, ihrem "Jüngsten", gedenken. Der FC Badenia Rohrbach und der VfB Eppingen spielen am Wochenende wie viele andere Vereine mit Trauerflor. Erwin Rupp hinterlässt Frau und zwei Kinder.