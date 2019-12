Sinsheim-Reihen. (stop) Nicht nur Menschen brauchen in Notsituationen schnell Erste Hilfe – auch Tiere befinden sich manchmal in einer Lage, in der der Mensch schnell handeln muss. Doch wie reagiert man dann richtig? Genau diese Frage möchte Referentin und tiermedizinische Fachangestellte Tina Müller in ihrem Erste-Hilfe-Kurs für den Hund klären. Zwölf Hundehalter und Interessierte hatten sich im Gasthaus zum Löwen eingefunden, um die richtigen Verhaltensweisen bei Notfällen zu trainieren.

Doch zuerst muss auch die Theorie sitzen: Was genau zählt als Notfall? Wie beurteilt man die Situation richtig? Welche Pulsfrequenz ist normal, und wie misst man sie bei Hunden? Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Dass das Puls- erfühlen nicht ganz einfach ist, werden die Tierhalter bei der Praxiseinheit zu spüren bekommen.

Beim Puls gibt es Unterschiede zwischen kleinen und großen Hunden. Besonders wichtig ist es, auf die Temperatur des Tieres zu achten. Hunde haben generell eine höhere Körpertemperatur als Menschen, und wenn sie sich aufregen, steigt diese leicht an.

Oftmals ist es schwierig, einen Hund, der Schmerzen hat oder in einem Schockzustand ist, richtig zu untersuchen. Hier seien aber die "Kunststückchen", die man seinem Hund beibringe, eine große Hilfe, sagt Müller. Diese Kunststücke könne man als "Medical Training" einsetzen und so das Tier an bestimmte Handgriffe gewöhnen. So ließe sich jeder Hund besser behandeln.

Bei der Beatmung und der Herzdruckmassage ist die Größe des Hundes auch ein zentrales Thema. Hier könne man bei kleinen Tieren Parallelen zu Babys und Kleinkindern ziehen. Beatmet wird bei Hunden nur durch die Nase, da sonst die Gefahr besteht, dass die Luft durch die lange Schnauze einfach wieder entweicht. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen der Tierhalter sofort einen Tierarzt hinzuziehen muss, ohne dass er aktiv das Tier versorgen kann.

In zehn Jahren Berufserfahrung hat Müller einiges erlebt. Manche Hunde verschlucken die verrücktesten Dinge: Vom Wischmopp über Schaschlikspieße und ganze Lichterketten war alles schon dabei. Müller zeigt Röntgenbilder, die veranschaulichen sollen, wie gefährlich solche Gegenstände tatsächlich sind. Hier seien die richtigen Maßnahmen, das Tier im Auge zu behalten und sofort zum nächsten Tierarzt zu fahren. Müller hebt hervor, auf welche Symptome man in solchen Fällen besonders achten muss.

Direkt am Hund kann dann auch das Verbinden von Wunden geübt werden. "Verbände sind Übungssache", erläutert Müller. Sie erklärt den Teilnehmern, worauf sie achten sollen, und welches Material geeignet ist. Wolle man einem verletzen Tier helfen, so müsse man auch stets auf die eigene Sicherheit achten. So zeigt Müller an ihrem Hund auch, wie man einen Maulkorb "bastelt".

Am Ende bekommt jeder Teilnehmer eine Urkunde. Seit über drei Jahren organisiert Kerstin Keitel, die selbst eine Tierpension betreibt, diesen Kurs. Zweimal jährlich findet er statt. "Vor drei Wochen haben Tina und ich das erste Mal einen Erste-Hilfe-Kurs für Katzen angeboten. Dieser kam sehr gut an. Aber ohne die Räume hier im Gasthaus zum Löwen wäre das nicht möglich", sagt Keitel.

Info: Für alle, die selbst Erste Hilfe für ihr Tier erlernen wollen: Der nächste Kurs für Katzen findet am 29. Februar statt, der für Hunde am 7. März 2020. Die Teilnahme kostet zwölf beziehungsweise 15 Euro. Verträgliche Hunde sind willkommen.