Helmstadt-Bargen. (mb) Wenn ein Kind Geburtstag feiert, darf der Geburtstagskuchen nicht fehlen. Da wäre es dann doch das i-Tüpfelchen, wenn nicht nur die obligatorischen Kerzen, sondern auch die Lieblingsfigur aus einem Film oder einer Zeichentrickserie den Kuchen verzierten.

Aus dieser Überlegung wurde im Jahre 2009 die Geschäftsidee für Dekoback geboren, auf deren Basis Rüdiger Settelmeier, Sascha Hohl und Ceyhan Serbest einen Online-Handel für Backzubehör gründeten.

Seitdem schreibt die Firma an einer Erfolgsgeschichte, so dass mittlerweile 180 verschiedene Artikel in rund 30.000 Verkaufsstellen weltweit im Angebot sind. Um dieses Wachstum flächenmäßig weiter zu ermöglichen, zog man 2017 in die neuen Lager- und Geschäftsräume nach Helmstadt.

Eine willkommene Gelegenheit für den Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte (CDU) gemeinsam mit dem Vorsitzenden der CDU Helmstadt-Bargen, Ralf Rüdinger, den Standort zu besuchen. Sascha Hohl stellte die Firma und ihre Zukunftspläne vor.

"Wir fühlen uns hier sehr wohl und würden das Gelände gerne kaufen", verriet Hohl gleich zu Beginn. Das liege auch an der sicheren Lage des Standortes, der nach dem Bau von Rückhaltebecken gut gegen Hochwasser geschützt sei. Unter anderem könne man sich vorstellen, eine weitere Produktionshalle zu bauen.

Eine räumliche Trennung auf dem Gelände sei wünschenswert, da Dekoback die einzige Firma auf dem früheren MWH-Areal sei, die mit Lebensmitteln arbeite. "Mit einer Trennung können wir mit weniger Aufwand sicherstellen, dass die Standards im Umgang mit Lebensmitteln eingehalten werden", meinte der Firmenchef.

Hohl fragte in dem Zusammenhang, inwieweit es bei Erweiterung und Sanierung Unterstützung vom Land geben könne. Schütte wies auf die Fördermöglichkeiten des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum und versprach, eine Übersicht über weitere Programme zusammenzustellen. Danach könne man ein Gespräch mit den Fachabteilungen in Stuttgart ins Auge fassen.

Im Anschluss an das Gespräch zeigte Hohl den Gästen das Hauptgebäude mit der Verwaltung. Zum Abschluss ging es in die Lagerhallen mit einer Fläche von rund 7000 Quadratmeter. "Im Schnitt werden hier täglich zwischen 20 und 30 Paletten verpackt", berichtete der Geschäftsführer. Einmal habe man einen Großauftrag für einen Discounter mit fast 800 Paletten abgearbeitet. "Das war ein ganzes Stück Arbeit, aber wir haben es geschafft", war Hohl stolz.