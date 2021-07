Von Armin Guzy

Eppingen. Am Dienstagmittag hatte Oberbürgermeister Klaus Holaschke einen Förderantrag für Luftfilteranlagen unterschrieben – und am Abend ploppte das Thema auch schon als eines von mehreren in der Gemeinderatssitzung auf: Zahlreiche gut vorbereitete Eltern, vorwiegend Mütter, nutzten den Punkt "Bürgerfragen", um ihre Befürchtungen zu bekunden und von der Stadt ein Konzept zu fordern, das nach den Ferien einen geordneten Schulbetrieb ermöglicht. "Wir sind seit über einem Jahr im Ausnahmezustand. Wir Eltern sind am Ende unserer Kräfte", sagte Elternvertreterin Miriam Frey.

Den Eltern sei bewusst, wie viel die Stadt für Kinder tue, sagte Frey. Genug aber offenkundig nicht, denn die Elternvertreterin bat Verwaltungsspitze und Gemeinderat wenig später eindringlich um "beherztes Handeln, um die Situation der Kinder und Eltern grundlegend zu verbessern". Ist die Stadt vorbereitet, wenn im Herbst ein erneuter Lockdown kommt, und wenn ja, wie? Wie werden Kinder aus Familien betreut, die aus sozialen oder anderen Gründen nicht die Möglichkeit haben, am Fernunterricht teilzunehmen? Darauf forderten die rund 30 Zuhörerinnen Antworten.

Denn den Eltern zufolge hakt es weiterhin an etlichen Stellen: Noch immer fehlen PCs und Scanner, mit denen Lehrer das Material für den Fernunterricht bearbeiten können, die Frage nach Luftfiltern, CO2-Ampeln und Plexiglaswänden ist nicht geklärt, der Datentransfer ist teilweise zu schwach und an den Schulen kümmern sich diejenigen Lehrer um die Technik, die am meisten Ahnung davon haben. IT-Personal von der Stadt steht nicht zur Verfügung.

OB Holaschke war offenkundig vorbereitet und antwortete ausführlich, jedoch nicht für alle der Anwesenden befriedigend. Er bat zunächst um Verständnis, dass er an diesem Abend nicht auf alles eine Antwort haben könne, und bot an, sich mit den Elternvertretern aller Schulen zusammenzusetzen.

"Ja, schnelles Internet ist bei uns noch nicht komplett umgesetzt", räumte Holaschke ein, betonte aber auch, dass vieles nicht in der Hand der Stadt liege und es insbesondere bei der Zuständigkeit für die Schul-IT "eine Regelungslücke" gebe, die noch nicht geschlossen sei. Zudem würde ein einziger von der Stadt bezahlter IT-Profi auch nicht ausreichen.

"Wir legen nicht fest, ob eine Schule geöffnet oder geschlossen wird", schob er den Ball der Eltern ins Feld des Landes weiter und zitierte aus einem wenige Tage alten Eckpunktepapier des Kultusministeriums. Demnach sollen nach dem Schulstart am 12. September alle Schüler regelmäßig getestet werden und zwei Wochen lang Masken tragen – unabhängig von der dann ermittelten Inzidenz.

Dass der Kauf von Luftfilteranlagen nur mit 50 Prozent gefördert werde und die Stadt daher rund 500.000 Euro selbst aufbringen müsste, um Schulen und Kitas auszustatten, nannte er "eine Unverschämtheit", zumal es dazu kein zwischen Bund und Land abgestimmtes Papier gebe. Außerdem würden nur Filteranlagen in Räumen bezuschusst, die nicht oder nur schwer zu lüften sind und in denen Schüler unterrichtet werden, die nicht älter als zwölf Jahre sind, weil für diese noch kein Impfstoff zugelassen ist. Diese Maßgabe gelte in Eppinger Schulen und Kitas für kaum 20 Räume. Und gelüftet werden müsse trotzdem. Das Land sei da "etwas realitätsfern unterwegs", stellte Holaschke fest und forderte auch eine Abkehr von der Inzidenz als alleinigem Maßstab für Öffnungen oder Schließungen. Auch der Impffortschritt müsse in die Entscheidung einbezogen werden.

Gleichwohl sieht der Stadt-Chef in der Beschaffung von Luftfilteranlagen einen wesentlichen Schritt, auch wenn diese weder Maskentragen noch Lüften überflüssig machen, außerdem viel Energie verbrauchen und "allenfalls eine Ergänzung" seien. Er erwarte in zwei bis drei Wochen eine Antwort auf den Förderantrag. Ob der Kauf dann tatsächlich zeitnah möglich wäre, steht auf einem anderen Blatt: Der Markt ist bereits fast leergekauft und die Preise steigen stark. "Für uns ist nicht vorstellbar und auch nicht geboten, dass wir nach dem 12. September einen zweiten Lockdown haben", betonte Holaschke zum Abschluss.

"Ich sehe kein Ergebnis", äußerte sich eine Mutter anschließend am Saalmikrofon. Aus ihrer Sicht waren Holaschkes Aussagen "unbefriedigend": "Jeder versteckt sich, keiner ist zuständig."

"Wir verstecken uns nicht", erwiderte Holaschke, "wir haben schon einiges beschafft und eingerichtet, aber nicht komplett an allen Schulen."