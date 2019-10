Eppingen. (guz) Die nächtlichen Schlägereien und Ordnungsstörungen am Rande der Eppinger Kerwe beschäftigen die Polizei weiter; derzeit werden Aufnahmen der Bodycams ausgewertet. Am Samstag hatten zwei Gruppen mit einer noch unklaren Zahl Jugendlicher handfeste Händel untereinander ausgetragen, Böller geworfen und einschreitende Polizisten massiv beleidigt. Drei Jugendliche und ein Erwachsener waren kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden.

Die Nationalität der Jugendlichen sei den Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht ausschlaggebend für die Auseinandersetzungen gewesen, "eher territoriale Aspekte", teilte das Polizeipräsidium Heilbronn auf Anfrage mit. In besagter Nacht seien mindestens 100 bis 150 Jugendliche unterwegs gewesen, die allerdings "nicht alle in die zahlreichen Schlägereien und Ordnungsstörungen involviert waren". Möglicherweise habe es auch Verletzte gegeben, die sich aber nicht bei der Polizei gemeldet hätten.

Probleme hatten offenbar vor allem diejenigen bereitet, die nach Platzverweisen und der Schließung des Festplatzes in der Talstraße durch die Polizei in Richtung Schmiedgrundweg und Schulcampus gegangen waren und sich dort erneut geprügelt hatten. Die Polizei hat bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass die Schlägereien in den sozialen Netzwerken verabredet worden waren.

Die Auseinandersetzungen waren allerdings so massiv, dass die Eppinger Beamten Verstärkung aus Böckingen und Lauffen anforderten; auch die Hundestaffel war mit einer Streife längere Zeit vor Ort. Die im Revierbereich wohnenden Personen, die kontrolliert werden konnten, sind der Polizei größtenteils bereits bekannt.

Noch nicht verifiziert sind der Polizei vorliegende Informationen, denen zufolge eine Gruppe aus Heilbronn beteiligt gewesen sein soll. Zwei Wochen vor der Eppinger Kerwe hatte es bereits bei der Kirchweih in Sulzfeld eine Auseinandersetzung gegeben, bei dem ein Jugendlicher aus einem Eppinger Stadtteil schwer verletzt worden sein soll. Damals soll eine Gruppe junger Leute drei Jugendliche angegriffen haben. Dass ein Zusammenhang zwischen den Vorkommnissen in Sulzfeld und Eppingen besteht, wollte die Polizei weder bestätigen noch ausschließen.

Laut Auskunft von Ordnungsamtsleiter Günter Brenner ist der Stadtverwaltung keine Häufung von Auseinandersetzungen unter Jugendlichen bekannt. Er könne die Vorkommnisse nicht mit etwas anderem in Verbindung bringen, sagte Brenner und betont, dass es beim Kerwe-Konzert und auch bei der Kerwe selbst zu keinen Zwischenfällen gekommen sei.