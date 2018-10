Von Angela Portner

Eppingen. Bestes Kaiserwetter lockte am verkaufsoffenen Sonntag anlässlich der 37. Kerwe unzählige Gäste in die Innenstadt. Feierlich eröffnet wurde sie mit einem Fassanstich auf dem Marktplatz. Salutschüsse dröhnten zum Auftakt, der dunkle Zornikel floss nach etlichen Anläufen dann doch noch schäumend in die Freibierbecher.

Inbrünstig tönte das Badner Lied aus den Mündern und das schmissige Liedgut der Stadtkapelle sorgte bald für ausgelassene Feierstimmung an den voll besetzten Biertischen. Die Kiwanis-Kindereisenbahn drehte mit den kleinen Fahrgästen unablässig ihre Runden und ein paar versprengte rote Luftballons punkteten fröhlich den stahlblauen Himmel.

Herbstlicher Hüttenzauber verführte vor dem Modehaus Spieß zu leckeren Würstchen und Wein. Auch vor den anderen Geschäften hatten sich die Händler etwas einfallen lassen, um den Kunden das Geldausgeben zu versüßen. Zwischen Kleiderständern und Schuhregalen herrschte Hochbetrieb. In der Brettener Straße konnte man bereits eine Stunde nach der Eröffnung an Engstellen nur noch mit dem Strom laufen.

Eppinger Kerwe 2018 - Die Bildergalerie

































In der Altstadtstraße hatte die Bäckerei Stier eine riesige Kuchentheke aufgebaut. Winzer Benz aus Elsenz schenkte seinen Gästen leckere Tröpfchen aus dem Weinkeller aus. Der Kunstkreis Kraichgau bot eine Vielzahl an Aquarellen für den großen und kleinen Geldbeutel an.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit zu einem Besuch im Stadt- und Fachwerkmuseum, dem Privatmuseum Sack oder dem Stellwerk West. Mit den Heimatfreunden ging es hoch hinaus auf den Pfeiferturm oder bei einer Führung kreuz und quer durch die Fachwerkstadt.

In der Bahnhofsstraße und am Marktplatz konnte man sich über die neuesten Modelle auf dem Automarkt informieren. Bei Zweirad Brüstle gab es Probefahrten mit dem E-Bike und in der Bahnhofspassage präsentierten die Verkäuferinnen von Sport-Geiger die neueste Schuh- und Fitnessmode für die Herbst-Wintersaison. Mit dem Kerwe-Express, der vor dem Parkhaus startete, konnte man bequem zwischen sieben Haltestellen pendeln.

Hokuspokus zeigte ein Zauberer am Kleinbrückentorplatz. Dort führte auch die Lebenshilfe Eppingen ein Theaterstück auf, das die behinderten Bewohner der Orchideenstraße gemeinsam mit dem Figurentheater einstudiert hatten. Gegenüber brutzelten Bratwürste auf dem Grill und vor dem feuerroten Foodtruck, der leckere Burger und Hot Dogs in den verschiedensten Varianten anbot, hatte sich schnell eine lange Schlage gebildet.

Gelöscht wurden die scharfen Sachen gern mit einem süffigen Palmbräubier. Wer es eher stilvoller mochte, goss sich beim Palvino einen sündhaft teuren Whiskey hinter die Binde. Probieren konnte man sich dort auch durch die Welt der Weine aus deutschen und internationalen Anbaugebieten.

Weiches Licht tauchte den Marktplatz in den frühen Abendstunden in eine fast malerische Atmosphäre. Die Kulisse aus Fachwerkhäusern und dem trutzigen Pfeiferturm tat ihr Übriges, um das heimelige Flair perfekt zu machen. Einige Damen fischten stolz ihre textilen Neuanschaffungen aus den prall gefüllten Plastiktüten, kleine Kinder rieben sich müde vom nachmittäglichen Trubel die Augen und schoben sich goldgelbe Pommes in die von Eis und Ketchup verschmierten Münder. Oh Susanna dröhnte es von den hinteren Tischen, an denen in Bierlaune fröhlich geschunkelt wurde.