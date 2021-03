Eppingen/Sinsheim. (stop) Ein Feldweg in Sinsheim-Reihen. Hier vermutet man nicht unbedingt ein Treffen mit den Verantwortlichen des Tierschutzvereins Eppingen. Kerstin Keitel, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, steigt aus ihrem Wagen, ein Chinchilla in einer Transportbox bei sich. Heute kann der Verein wieder einen Erfolg bei den Vermittlungen verbuchen. Das Chinchilla-Böckchen hat seit Monaten bei Keitel auf der Pflegestelle auf sein neues Zuhause gewartet. Es sei nicht leicht, ein Chinchilla zu vermitteln – und schon gar nicht ein einzelnes. Chinchillas sind Rudeltiere. Sie leben in der freien Natur in Kolonien. "Uns ist wichtig, dass die Tiere ein gutes Zuhause bekommen, wo sie artgerecht gehalten werden", erklärt Keitel. Der Verein hat seine Prinzipien, was die Vermittlung von Tieren angeht: Bei Meerschweinchen strebt man eine Haltung draußen in einem großen Gehege an, Käfighaltung ist nicht gern gesehen. Da der Verein über keine eigenen Räumlichkeiten verfügt, wird alles privat geregelt. Aktuell betreut Keitel 21 Tiere, doch jeden Tag stehen neue Veränderungen an: Tiere werden vermittelt oder es werden wieder welche aufgenommen.

Vor einiger Zeit bekam Keitel einen Anruf von einer jungen Frau. Diese erzählte ihr von einem Inserat auf einer Internetplattform: Es handle sich um ein Kaninchenpärchen, welches unter schlechten Bedingungen lebe. Da stand die Frage im Raum, ob der Tierschutzverein Abhilfe schaffen könne. Ort des Geschehens: Berlin. Die Anruferin hätte sich die Tiere vor Ort angesehen. Die Rassekaninchen würden in einem Hamsterkäfig hausen, sollten zur Zucht verwendet werden und der Nachwuchs als Schlangenfutter enden. Leider hat es mit der Zucht doch nicht so geklappt, wie die ehemaligen Halter sich das vorgestellt haben. Der Käfig sei wahrscheinlich einfach zu klein gewesen, erläutert Keitel die Situation. Bevor also die zwei Kaninchen selbst als Schlangenfutter enden würden, wollte der Verein helfen. Kurzer Hand wurde eine Mitfahrgelegenheit nach Baden-Württemberg für das Kaninchenpaar organisiert. Keitel hat sie dann in Weinsberg abgeholt. "Die Anruferin kommt wohl ursprünglich aus unserer Gegend, lebt im Moment aber in Berlin. Der Verein wurde ihr von Freunden empfohlen", erläutert Keitel die ungewöhnliche Rettungsaktion. Das Kaninchenpärchen befindet sich aktuell in ihrer Obhut. Demnächst steht ein Kastrationstermin für das Männchen an. Keitel hofft, die Tiere dann gut vermitteln zu können. Sie leistet viel. Wenn ein Tier Hilfe braucht, ist sie zur Stelle.

Doch manchmal ist die Tierschutzarbeit nicht einfach. Im Verein gibt es wenig aktive Mitglieder. Umso mehr freut sich Keitel über die zwei "Wildpflegestellen" in Sinsheim-Reihen und Sinsheim-Weiler. Hier haben sich Friederike und Friedbert Hummel sowie Vanessa Layher dazu bereit erklärt, ausgewilderte Katzen zu versorgen. Manche Tiere sind sogar zutraulich und lassen sich streicheln. Ein Paradebeispiel hierfür ist Katze Kerstin. Auch sie machte einen Halt beim Verein, konnte nicht vermittelt werden und landete schließlich bei den Hummels. Hier wird ein Paradies für die Tiere geschaffen. Sie sind frei, aber trotzdem umsorgt. Bei den "Wildpflegestellen" finden Katzen einen Zufluchtsort, die nicht vermittelt werden konnten und für die eine herkömmliche Haltung nicht in Frage kommt. Die Tieren seien draußen glücklicher, erklärt Friederike Hummel.

Angefangen hat ihr Engagement mit einer Katze, die zum Essen vorbeischaute, dann wurden es mehr. Für Keitel war sofort klar, dass sie die Hummels mit ins Boot holen muss. Viele Leute würden streunende Katzen füttern, dann würden diese Jungen bekommen, und dann fühle sich niemand mehr für die Tiere verantwortlich, klagt Keitel. Genau diese Tiere versorgt der Verein. Wer jetzt denkt, dass die Tiere nur gefüttert werden, liegt falsch. Die Kastration oder Sterilisation stehen ganz oben auf der Agenda. Die wilden Katzen sollen sich nicht endlos vermehren. Im Falle von Krankheiten werden die Tiere, soweit sie das zulassen, eingefangen und verarztet.

Corona-bedingt hat der Verein, wie viele andere auch, einige finanzielle Sorgen. Normalerweise wurden zum Beispiel Kuchenverkäufe bei verschiedenen Festen organisiert. Das spülte Geld in die Kassen. Doch derzeit ist diese Geldquelle versiegt. Der Verein ist auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Zum Glück hat die Firma Gebhardt aus Sinsheim vor Kurzem eine Katzenfutterspende im Wert von 2700 Euro springen lassen, und auch "Zoo & Co." knausert nicht mit Unterstützung. Katzenfutterspenden seien wichtig, es gäbe aber noch weitere Dinge, die der Verein dringend benötigt: Katzenstreu, Einstreu für Kleintiere, Futter für Kaninchen und Meerschweinchen und Heu, Stroh sowie Frischfutter sind momentan Mangelware.

Innerhalb des Vereins stehen Veränderungen an, doch wegen der Pandemie konnten geplante und längst fällige Versammlungen nicht stattfinden. Für die Zukunft wünscht sich Keitel mehr engagierte Mitglieder und Pflegestellen, vieles bleibe immer wieder an denselben Personen hängen. "Es wäre schön, wenn man das Vereinshandy auch mal im Wechsel abgeben könnte", sagt sie und lacht.