Eppingen/Ittlingen. (rnz)Mit den Entwurfs- und Offenlagebeschlüssen zur Änderung des Flächennutzungsplanes für die Eppinger Wohnbaugebiete "Wolfsgasse II" in Elsenz und "Zylinderhof III" in Eppingen sowie dem Aufstellungsbeschluss zur Erweiterung des Ittlinger Wohnbaugebiets "Dattenberg" hat der Gemeinsame Ausschuss in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung wichtige Schritte in den formalen Verfahren absolviert.

Mit dem Aufstellungsbeschluss zur 15. Änderung des Flächennutzungsplans wurde der formale Prozess zur Erweiterung des Ittlinger Baugebietes "Dattenberg" eingeleitet. Als nächster Schritt steht hier die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und sonstiger Träger öffentlicher Belange an. Anlass für die Erweiterung des Wohnbaugebiets ist ein privates Bauvorhaben zur Entwicklung von verdichteter Individualwohnbebauung auf einer Fläche von rund 0,2 Hektar.

Etwas weiter sind die Verfahren zur 13. und 14. Änderung des Flächennutzungsplans. Mit den gefassten Entwurfs- und Offenlagebeschlüssen kann die Stadt Eppingen die nächsten Etappen auf dem Weg zur Erschließung von weiteren Wohnbauflächen zurücklegen.

Auf einer Fläche von rund 3,3 Hektar wird das bereits bestehende Wohngebiet "Wolfsgasse I" in Elsenz mit dem geplanten Wohnbaugebiet "Wolfsgasse II" abgerundet.

Rund 2,8 Hektar groß ist die Fläche für das künftige Wohnbaugebiet "Zylinderhof III" in Eppingen. Die nächsten Schritte für beide Verfahren sind die Entwurfs- und Offenlagebeschlüsse und die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange.

Parallel zu den Änderungen des Flächennutzungsplans laufen die formalen Verfahren zu den Bebauungsplänen mit örtlichen Bauvorschriften in den jeweiligen Gemeinderäten.