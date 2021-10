Von Angela Portner

Eppingen. "Die Zeit war mehr als reif", sagte Sönke Brenner bei der Vorstellung des neuen Stadtführers. Stadtarchivarin Petra Binder und Reinhard Ihle von den Heimatfreunden haben dafür ihre Unterlagen durchforstet. Auf 135 Seiten werden neben der Stadtchronik 28 Sehenswürdigkeiten sowie alle Museen und Stadtteile beschrieben. Mit der Raußmühle, dem Jüdischen Friedhof und dem Ottilienberg kommen auch die Randgebiete nicht zu kurz. Erzählungen von Menschen füllen das Werk mit Leben – spannend und unterhaltsam. Abgerundet wird das qualitativ hochwertige Buch, das im Verlag Regionalkultur entstand, mit der Geschichte des Fachwerks und der Anlage des Gartenschaugeländes.

Zwei Stadtspaziergänge – einer durch die Altstadt und einer durch die Brettener Vorstadt – weisen auf die Besonderheiten der Stadt hin, die mehr als ein schmuckes Fachwerkstädtchen ist. Doch vieles offenbart sich erst auf den zweiten Blick, und überall menschelt es gewaltig. Was hat es mit den tiefen Kratzspuren auf der Rückseite des Grundsteins der katholischen Kirche auf sich? Warum brachte man Neidköpfe an den Häusern an, warum wurde das Linsenviertel nach einem Eintopf benannt, was hat es mit dem Hochzeitsstein an der Mikwe auf sich, und was ist eigentlich ein "Lohkästrippler"? Wer auf diese und andere Fragen eine Antwort haben und wissen möchte, wie die "Mischtkrabben", wie man die Eppinger einst spöttisch nannte, früher gelebt haben, der sollte einen oder besser viele Blicke in dieses Buch werfen.

"Wir haben ein Konzept entwickelt und losgeschrieben", erzählt Ihle zur Entstehungsgeschichte. Der erste Stadtführer – ein Heft, das sich schnell in eine Loseblattsammlung verwandelte – erschien bereits 1963. Drei Jahrzehnte später entstand dann der erste Fachwerkführer mit einem Rundgang durch die Altstadt, der zwar in nachfolgenden Auflagen immer weiterentwickelt wurde, aber schon lange nicht mehr erhältlich ist. Zunehmende Touristenzahlen und nicht zuletzt die bevorstehende Gartenschau machten den Bedarf deutlich.

Die Autoren wissen, dass das Werk nicht nur für Touristen, sondern auch für "Neigschmeckte" eine aufschlussreiche Lektüre ist. Hinsichtlich der Fotos muss sogar Heimatfreund Ihle zugeben, dass er darunter vieles entdeckt hat, was er so noch nicht gesehen hatte. Für Stadtarchivarin Binder war die Auswahl aber auch deshalb eine große Herausforderung, weil das Wetter – jahreszeitlich bedingt – für Neuaufnahmen wenig geeignet war. Trotzdem habe man viele "spannende Motive" gefunden. Abbildungen der Stolpersteine, die kommende Woche verlegt werden, sind genauso dabei wie die Wassertischanlage am Kleinbrückentorplatz, die renaturierte Elsenz und der Stadtweiher. Drohnenbilder zeigen die Stadt aus der Vogelperspektive. Das Ergebnis hat Binder dann selbst überrascht: "Es ist ein schönes Produkt geworden."

Für Layouterin Andrea Sitzler vom Verlag Regionalkultur bestand die große Herausforderung darin, das umfangreiche Textmaterial und 150 Fotos auf ein paar Seiten zu komprimieren. Doch das Resultat kann sich nicht nur wegen des optischen Erscheinungsbildes sehen lassen, sondern vor allem wegen der Lebendigkeit, die sich auf jeder Seite findet. Es ist nicht nur ein Stadtführer, sondern vor allem ein "schönes Lesebuch" mit vielen Geschichten geworden: "Da bleibt was hängen." Obwohl man sich wegen der Pandemie nicht persönlich treffen konnte, sei es eine "tolle Zusammenarbeit" gewesen, sagt sie. Und Brenner lobt nicht nur die hohe Qualität von Druck und Bindung, sondern vor allem die Arbeit der beiden Autoren: "Das ist eine herausragende Leistung."

Info: Der Stadtführer, ISBN 978-3-95505-257-7, ist ab sofort für 9,90 Euro im Buchhandel erhältlich.