Von Angela Portner

Eppingen. Waschen, schneiden, färben und frisieren – Seit fast 30 Jahren kümmert sich das Geschwisterpaar Johann Aras und Febromija Aras Pelus in der Fachwerkstadt um Haut und Haare ihrer männlichen und weiblichen Kunden. Als der Salon in der Bahnhofstraße zu klein wurde, griff man kräftig in die Kassen, kaufte ein Haus in der Brettener Straße und richtete dort ein neues Geschäft ein. Dann warf Corona dunkle Schatten über die Erfolgsgeschichte. Die Eröffnung musste um sechs Wochen verschoben, ein ausgefeilter Hygieneplan erstellt und zu guter Letzt ein Kundenansturm bewältigt werden, der alle an die Belastungsgrenzen brachte.

Das Virus hat vieles zum Erliegen gebracht, aber das Wachstum der Haare konnte es nicht stoppen. Irgendwann offenbarte der morgendliche Blick in den Spiegel, dass es so nicht weitergehen kann. Aus Verzweiflung hat so mancher in den Wochen, als alle Friseure Kamm und Schere vorübergehend an den Nagel hängen mussten, zur Selbsthilfe gegriffen. Doch was Friseure können, können bekanntlich nur Friseure, und als sich deren Türen am 4. Mai endlich wieder öffneten, standen dort tagelang die Telefone nicht mehr still. Noch nie war es so schwierig, einen Termin zu bekommen. "Um so wenig Kunden wie möglich abweisen zu müssen, hatten wir in dieser Zeit auch montags geöffnet", erklärt Pelus.

Zur Mehrarbeit an den Haarschöpfen kam der Aufwand, den der Hygieneplan mit sich brachte. Nur jeder zweite der 13 Arbeitsstühle darf belegt werden. Nach jeder Nutzung werden sie und alle Werkzeuge gründlich gereinigt. Vor dem Eintreten heißt es Hände desinfizieren, und Kunden, deren Daten noch nicht im Computer registriert waren, müssen samt Zeiterfassung neu angelegt werden. Für alle wurde das Tragen eines Mund-Nasenschutzes verpflichtend, und beim Umgang mit der Schere müssen die Friseure nun nicht nur auf den akkuraten Haarschnitt achten, sondern auch darauf, dass dabei die Maskenbänder nicht gekappt werden. Statt den anfänglich benutzten Einwegumhängen wird im Salon Aras inzwischen alles bei sehr hohen Temperaturen in der Maschine gewaschen, auch wenn die Abnutzung dadurch enorm ist: "Die Berge an Plastikmüll waren unerträglich."

Die Investitionen für den Umzug waren hoch. Zum Kauf des Hauses hat man allein 100.000 Euro für die Einrichtung in den neuen Salon gesteckt. Dass man wegen Corona nichts umbauen musste, war zwar ein klitzekleiner Vorteil, aber der Umbau des vorderen Ladenbereiches, in dem eine Cafébar eingerichtet wird, wird sich voraussichtlich um weitere vier Wochen verzögern: "Wir bekommen derzeit viele Bauelemente nicht." Darunter sind zum Beispiel Brandschutztüren und Sandsteinverkleidungen, die den Laden straßenseitig optisch verschönern sollen. Um Kosten zu sparen, wurde vieles von der Familie in Eigenregie gestemmt.

"Den Umsatzverlust werden wir nicht aufholen", weiß Pelus. Die Kosten für die Kredite sind hoch und laufen trotzdem weiter, auch wenn die Bank ihnen hier entgegengekommen ist. Wochenlang waren die fünf Mitarbeiter in Kurzarbeit und man ist froh, dass sich die Situation in den vergangene Wochen normalisiert hat. Darüber, dass sich die Infektionszahlen wieder so erhöhen könnten, dass ein zweiter Lockdown nötig wird, will die Friseurmeisterin gar nicht erst nachdenken. Wie ungebrochen der Mut zum geschäftlichen Risiko ist, zeigt sich auch in der Tatsache, dass man trotz unsicheren Blicks in die Zukunft drei Auszubildende eingestellt hat und an den Plänen für die Eröffnung der Cafébar festhält: "Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen."