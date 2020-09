Wer wird die erste Dauerkarte kaufen? Am Sonntag weiß das Team mehr. Die Freude, dass es nun losgeht, ist groß. Foto: Armin Guzy

Eppingen. Eigentlich hätte der Dauerkartenverkauf für die Gartenschau 2021 schon im April beginnen sollen, damit jeder bis dahin noch einmal Geburtstag hat – und dann vielleicht ein florales Geschenk der anderen Art bekommen hätte: Eine Plastikkarte, die 129 Tage lang einen permanenten Zugang zum Gartenschaugelände nahe der Eppinger Altstadt gewährt, und damit auch zu sämtlichen Veranstaltungen. Auch wegen der Corona-Pandemie wurde daraus jedoch nichts. Daher startet der Vorverkauf nun am kommenden Sonntag, exakt 222 Tage, bevor die Schau am 7. Mai offiziell eröffnet wird. "Das ist eine der wichtigsten Stationen auf dem Weg zur Gartenschau", sagte Bürgermeister Peter Thalmann, der Betriebsleiter des Großereignisses, am Mittwoch beim Pressegespräch.

Hintergrund > Zu den Dauerkarten gibt es ein Gutscheinheft örtlicher Händler und ein ganz besonderes, corona-bedingtes Bonbon für Gartenschaufans: Weil die Landesgartenschauen in Überlingen und im bayerischen Ingolstadt von diesem ins kommende Jahr verschoben wurden, wenn auch die Gartenschauen in [+] Lesen Sie mehr > Zu den Dauerkarten gibt es ein Gutscheinheft örtlicher Händler und ein ganz besonderes, corona-bedingtes Bonbon für Gartenschaufans: Weil die Landesgartenschauen in Überlingen und im bayerischen Ingolstadt von diesem ins kommende Jahr verschoben wurden, wenn auch die Gartenschauen in Lindau und Eppingen stattfinden, haben alle vier Städte eine Kooperation geschlossen. Daher kann erstmals jeder, der eine Dauerkarte für eine der Schauen hat, auch die anderen drei einmal kostenlos besuchen. (guz)

Für die schnelle Abwicklung der Kartenanfragen hat die Stadt eigens einen temporären Ticket-Shop auf dem Marktplatz aufstellen lassen, der montags bis samstags besetzt ist. Dort gibt es die personalisierten Karten – bis Ostermontag übrigens mit einem Nachlass, der dafür sorgen soll, dass sich die Dauerkarte schon ab dem vierten Besuch rechnet. Außerdem gibt es eine "Roadshow", bei der der Vorverkauf ab 29. September durch die Ortsteile, aber auch durch die Städte und Gemeinden der Region tourt – unter anderem auch durch Mannheim und Heilbronn, denn aus diesen beiden Oberzentren und den Gemeinden dazwischen erwarten die Verantwortlichen im kommenden Jahr die meisten Besucher.

Wie viele genau, dazu wollte Thalmann beim Pressegespräch keine Aussage treffen. Es gibt, auch wegen Corona, einfach zu viele Unbekannte und kaum Vergleichswerte. 2000 Besucher sollen es an normalen Tagen aber schon sein, an guten Tagen bis zu 4000 und an Tagen mit "Highlight-Veranstaltungen", beispielsweise bei den Auftritten der Musiker Vincent Gross und Max Mutzke, könnten es auch mal 6000 werden, schätzt Thalmann. Auf dem zehn Hektar großen Gelände seien diese Größenordnungen im schlimmsten Fall selbst unter den aktuellen Einschränkungen beherrschbar. "Aber wir kennen die Herausforderungen 2021 natürlich noch nicht."

Marcel Gencgel, der das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet, berichtete bereits von zahlreichen Anfragen nach Dauerkarten. Das ganze Gartenschau-Team bedauert zwar, dass auch der verspätete Vorverkaufsstart am Sonntag mit maximal 120 Teilnehmern wegen des Abstands notgedrungen kleiner ausfallen und daher auch das SWR "Pfännle" nicht wie geplant in Eppingen gastieren wird. Man will aber das Beste aus der Situation machen. Neben Grußworten und Stücken des bekannten Gitarristen Siggi Schwarz wird ab 12 Uhr auf dem Marktplatz auch der Gartenschau-Song erstmals zu hören sein. Gegen 13 Uhr soll dann die erste Dauerkarte verkauft werden – für eine Zeit, die, da ist sich Thalmann sicher, "für die Eppinger der Sommer des Jahrzehnts wird".

Info: Am Sonntag startet unter www.gartenschau-eppingen.de auch der Online-Vorverkauf. Auf dieser Website gibt es auch weitere Informationen zum Gartenschauprogramm, zu Preisen und zum Ablauf des Dauerkartenverkaufs. Wichtig: Wer eine Dauerkarte für jemand anderen kaufen will, braucht ein Foto des Betreffenden, da die Tickets personalisiert werden.