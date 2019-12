Von Angela Portner

Eppingen. Trotz regnerischen Wetters war der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder gut besucht. An über 40 Ständen verwöhnten Vereine und private Anbieter mit selbstgebackenen Plätzchen und kreativen Geschenkideen. In hohen Töpfen schlängelten sich Brühwürste, auf dem großen Schwenkgrill vor der Alten Universität schmurgelten dicht gedrängt liegende Steaks, in Holzkohleöfen knusperten Flammkuchen und in den Fritteusen Pommes bis sie goldgelb auf Papptellern mit rot-weißer Soße Kindermünder verkleckerten. Auch Glühwein und gebrannte Mandeln fanden reißenden Absatz bei den Besuchern, die sich nach Einbruch der Dunkelheit nur noch schiebend durch die Altstadtstraße bewegen konnten.

Der Eppinger Weihnachtsmarkt zog wieder viele Besucher in die lichtergeschmückte Innenstadt, die sich am Abend nur noch schiebend durch die Altstadtstraße bewegen konnten. Fotos: Angela Portner

„Vielleicht bleibt uns das Wetter noch gnädig, damit alle auf ihre Kosten kommen“, sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke mit Blick auf die dunklen Regenwolken am Himmel. Er bedankte sich für das große Engagement der Vereine und Schulen, die den Weihnachtsmarkt traditionell mit ihren Angeboten bereicherten, und wünschte fröhliche und besinnliche Stunden. Pfarrer Manfred Tschacher erinnerte an das „Licht der Liebe“, das uns in unserer immer rauer werdenden Zeit Freude bringen und unsere Herzen öffnen solle. Der Evangelische Posaunenchor blies danach kräftig in die Instrumente und wer von den Umstehenden ausreichend textsicher war, stimmte beim Adventslied „Tochter Zion“ in den Vortrag ein.

Schülerinnen und Schüler aller Schulen in der Gemeinde präsentierten an ihren Ständen Weihnachtsgebäck, Kinderpunsch und Selbstgebastelte Geschenkideen. Der Förderverein der Kraichgauschule hatte mit den Kindern auch kleine Bienenhotels zusammengezimmert, hatten Lippenpflegecreme aus Propolis und Mandelöl hergestellt, in mühevoller Kleinarbeit Kronkorken verziert und aus Holzscheiben Weihnachtsbäumchen ausgesägt.

Bei der Schülerfirma des Hartmanni-Gymnasiums konnte man Heißgetränkebecher individuell bedrucken lassen. Die Hellbergschule finanziert mit dem Geld aus dem Weihnachtsmarktverkauf Ausrüstung für die Schulsanitäts-AG. Mit ihrem Ausbilder Jochen Schuk schlugen Phil und Juliane die Werbetrommel: „Es macht total Spaß, anderen zu helfen.“

Weil man sich gar nicht früh genug Gedanken um Geschenkideen machen kann, nutzten viele Besucher die Gelegenheit zum Einkaufen. Besonders Selbstgestricktes war angesagt. Bei den Landfrauen fand man eine große Auswahl an Socken mit der extra eng gestrickten Ferse, die wesentlich belastbarer sein soll. Kunsthandwerk aus Uganda fand man bei der evangelischen Kirchengemeinde, Handarbeiten aus Wolle und Schneekugeln am Stand der Schulsozialarbeit. Bei den Pfadfindern bogen sich die Tische unter einer Vielzahl von Holzspielzeug. Beim Imkerverein durfte man dem Weihnachtsmann lustvoll den Schokokopf abbeißen, bevor Bärenfang hineingegluckert wurde, um dann als leckere Gesamtkomposition auf einen Biss im Magen zu landen.

Ob Schlagersänger Christian Engel, Chiara Authenriet und Sofia Tauber, die bei der Fernsehshow „The Voice of Germany“ teilgenommen hatten, Ralf Denninger und die Unterländer Alphornbläser oder das Jugendorchester der Stadtkapelle und das Saxophonensemble des Rohrbacher Musikvereins – alle Bühnen waren durchgängig bis zum Marktende bespielt. Für die kleinen Gäste schlich auch der Weihnachtsmann gemeinsam mit dem Christkind durch die Straßen und verteilte großzügig Geschenke aus dem prall gefüllten Jutesack.