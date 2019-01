Eppingen. (pol/mün) In der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter bei einem Ehepaar in Eppingen Sturm geklingelt, um sie vor einem Feuer an ihrem Haus zu warnen.

Ein Holzunterstand im Hof stand in Flammen und der aus dem Schlaf gerissene Mann versuchte das brennende Kaminholz selbst zu löschen. Währenddessen rief seine Frau die Feuerwehr, die dann den Brand des Unterstands löschen konnte.

Jetzt sucht die Polizei den unbekannten Retter, der das Ehepaar vor dem Feuer warnte. Er soll sich unter der Rufnummer 07262/60950 beim Polizeirevier Eppingen melden.

Die Brandursache scheint mittlerweile auch klar zu sein, so die Polizei. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass in einen Karton umgefüllte Asche vom Vortag die Brandursache ist. Der Karton stand in der Nacht unter dem Holzunterstand. Vermutlich befanden sich in der Asche noch Glutnester, die den Karton entzündeten.