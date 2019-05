Kahl sieht das Ufer der Elsenz am Bachwegle aus. Hier wurden die meisten Gehölze jedoch nur auf Stock gesetzt und werden wieder austreiben. Den Baumrodungen in den früheren Kleingärten stehen zahlreiche Neupflanzungen gegenüber. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. In der letzten Sitzung des "alten" Gemeinderates wurde der Umfang der Rodungen hinterfragt, die in Vorbereitung auf die Gartenschau stattgefunden haben. Dabei waren die Vorwürfe an die Verwaltung nicht zu überhören. Peter Wieser (Grüne) sprach von verloren gegangenem Vertrauen und dass hier mehr Bäume und Büsche entfernt wurden, als notwendig gewesen wären. Er habe sich mehr Information und Offenheit gewünscht: "Man hat uns hier ganz schön ins Leere laufen lassen." Die Stadtverwaltung verwies hingegen auf die ökologische Baubegleitung, zu der man rechtlich verpflichtet sei. Die Experten hatten dann an das Stör- und Tötungsverbot erinnert und durchgesetzt, dass zahlreiche Gehölze entfernt werden, damit sich dort keine Tiere ansiedeln, die in der Bauphase dann möglicherweise zu Schaden kommen.

Der Bürgerpark, einst der "grüne Eingang zur Altstadt" präsentiert sich heute gar nicht mehr einladend. Bäume und Büsche mussten gerodet werden. Sie hatten im Gestaltungskonzept des Landschaftsarchitekturbüros "Planorama" offenbar keinen Platz. Hier wird das Herzstück der Gartenschau mit einem Weiher, Brücken, Mühlkanal, Bühne und Aufenthaltsflächen entstehen. Die Elsenz wird nach Norden hin renaturiert. Erste Rodungen gab es bereits 2017/2018 im Bereich des späteren Spielplatzes. Seit November vergangenen Jahres ist die Firma Wanielik dort zu Gange, und es scheint, als hätte man dort alles abgeholzt und ausgegraben, was Wurzeln hat. Lediglich drei Hochstämme wurden verschont. Selbst Bürgermeister Peter Thalmann muss zugeben: "Es ist eine sehr kahle Fläche geworden. Die Verwaltung hat sich’s aber nicht leicht gemacht."

Ähnlich trist sieht es am Bachwegle aus. Von den Bäumen und Büschen, die den Wasserlauf umrahmten, sind heute nur noch Stümpfe zu sehen. Laut Thalmann ging es hier den Ökologen vor allem darum, die Flächen für den Nestbau so unattraktiv wie möglich zu gestalten. Das betrifft vor allem Vögel, aber auch Insekten und Amphibien wie Frösche und Kröten. Die könnten sonst während der Brutzeit durch den Baulärm gestört werden.

Weitgehend erhalten werden konnte dagegen der Grünbereich um die Wassernase (hinter dem Kaufland). Um einen Arbeitsraum für die Renaturierungsmaßnahmen zu schaffen, mussten dort lediglich einige Gehölze "auf Stock gesetzt" werden.

Michael Mairhofer (SPD) wollte konkrete Zahlen hören: "Wie viel ist mehr abgeholzt worden?" Wieser würde am liebsten die Zeit zurückdrehen und jeden Baum, dessen Ende besiegelt wurde, markieren. "Nicht alles ist erklärbar", sagte er. "Uns hätte eine Gartenschau gutgetan, als Gartenschau mit Bestand."

"Wir stellen uns dieser Diskussion und öffentlicher Kritik", sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke, übte aber verklausuliert Kritik daran, dass dies jetzt zum Thema gemacht wurde. Dass das über Jahre entstandene Vertrauen darunter leide, wie Wieser angedeutet hatte, wollt er nicht gelten lassen.

Frank Edlinger von der Abteilung Grünplanung verwies in seiner Zusammenstellung für den Gemeinderat darauf, dass die Baumbilanz "eindeutig positiv" aussieht. Die Stadt besitze keinen historisch gewachsenen Baumbestand, trotzdem sei der Erhalt und der Schutz ein selbstverständliches Planungsziel und Leitbild. Den 130 gerodeten Bäumen stehen 220 Neupflanzungen gegenüber.

Bis diese allerdings die entsprechende Größe haben, herrscht in Sachen "Grün" erst einmal "Saure-Gurken-Zeit". Herbert Meixner (CDU) tröstet: "In drei bis fünf Jahren haben wir einen viel größeren Baumbestand."