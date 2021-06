Eppingen. (zy) Auch nach Aufnahme des regulären Schulbetriebs mit Sportunterricht wird die Eppinger Schäfer-Apotheke Corona-Antigenschnelltests in der Turnhalle im Rot in der Ludwig-Zorn-Straße anbieten. Dafür wird das Testzentrum laut Auskunft der Stadtverwaltung im Bereich der Hallenbühne verkleinert; die Abstriche werden künftig nicht mehr in der Halle direkt, sondern im Umkleideraum vorgenommen.

Das neue Konzept wird erstmals am kommenden Montag, 21. Juni, umgesetzt. Das Testzentrum wird dann montags, dienstags, donnerstags und freitags von 7 bis 8.30 Uhr ohne Anmeldung geöffnet sein. Im Online-Buchungssystem der Apotheke unter www.schäfer-apo.de können aber auch flexible Zeiten gebucht werden; eine telefonische Terminvereinbarung unter 07262 / 4393 ist ebenfalls möglich.

Mit dem neuen Konzept können nun sowohl Testbetrieb als auch Unterricht stattfinden. Erst am Dienstag hatte die Grünen-Gemeinderätin Ulrike Stahl die Stadtverwaltung darum gebeten, den Sportunterricht wieder zu ermöglichen. Gleichzeitig hatte Oberbürgermeister Klaus Holaschke betont, er halte öffentliche Testzentren nach wie vor für wichtig. In der Schule im Rot wurde nun beides unter einen Hut gebracht. Zu zeitlichen Überschneidungen mit Kontakten zwischen Test- und Schulbetrieb wird es dabei laut Stadt nicht kommen. Das Testzentrum setzt ferner hohe Hygienestandards um, damit Kontaminationen vermieden werden.