Von Angela Portner

Eppingen. Nichts bleibt, wie es war. Hinter dem Stadtweiher, direkt am Ufer des Elsenzbächleins, liegt für mindestens zwei Jahre der neue Hafen für Gunther Stillings Schiffsskelett "Styx". Das stählerne Werk symbolisiert den Mythos des Fährmanns, der die Seelen der Verstorbenen über den Fluss des Leidens ins Totenreich bringt. Was auf den ersten Blick angesichts der blühenden Gartenschau-Landschaft nicht ganz so passend erscheint, könnte den Betrachter erinnern, dass die Sicherheit, in der wir uns oft wiegen, trügerisch ist. Museumsleiter Peter Riek sieht in dieser Interpretation auch eine Parallele zur heutigen Zeit, in der die Corona-Pandemie unseren Alltag auf den Kopf zu stellen scheint.

"Kunst soll etwas machen mit den Menschen", sagt Stilling über seine Arbeiten. Mit dem Schiff stehen nun insgesamt 13 in der Stadt. Riesige Skulpturen, die den Plätzen eine ganz neue Aussage zu geben scheinen: "Kunst gibt einem immer die Antwort, nach der man sucht." Das zwölf Meter lange und vier Meter breite Schiffsskelett hat ganz sicher das Potenzial, den Betrachter zu verunsichern. Gefallen soll seine Kunst ja ohnehin nicht: "Dann hätte ich etwas falsch gemacht." Stattdessen soll sie den Menschen "triggern", die Fantasie anregen und im besten Fall einen neuen Blickwinkel möglich machen. Dass uns im Reich der Toten blühende Landschaften erwarten, ist angesichts des Tabu-Themas sicher ein gewagter Wunschgedanke. Da liegt Rieks Interpretation vielleicht näher am Vorstellbaren. Für den Künstler indes ist sein Werk im Kontext zum Platz immer auch eine Überraschung. Die stählernen Masten, die sich zueinander neigen, scheinen den blauen Himmel wie mit einen "Scherenschnitt" zu trennen: "Das ist viel interessanter geworden, als ich gedacht habe."

Stilling ist Jahrgang 1943 und hat eine beeindruckende Vita: 1964 studierte er an der staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei Hannes Neuner, Christoff Schellenberger und Bildhauer Rudolf Hoflehner. Seine Ausbildung als Bronzegießer absolvierte er bei Herbert Heinzel. Gleich danach startete er seine freiberufliche Karriere als Bildhauer. Seine Skulpturen aus Stein und Metall stehen vorwiegend im öffentlichen Raum und wurden mehrfach ausgezeichnet. Viele der zwölf Werke, die heute in Eppingen zu finden sind, hatten vorher ihren Platz in der Heilbronner Innenstadt. Stilling lebt und arbeitet in Güglingen sowie im italienischen Pietrasanta bei Carrara. Von 1992 bis 1994 unterrichtete er im Auftrag der Universität Karlsruhe an der Universität Brighton in England, von 1979 bis 2004 war er Professor für plastisches Gestalten an der "University of Applied Science" Kaiserslautern. Seit 2013 ist er Ehrenmitglied und Professor an der "Accademia delle Arti del Disegno" in Florenz.

Nichts ist umsonst im Leben. Das gilt nicht nur für die heiß ersehnte Gartenschau, sondern auch für den Tod. Im Inneren des Schiffsskeletts grüßt eine überdimensionale Bronzemaske. Zwischen ihren Lippen klemmt als Kontrast zum düsteren Stahl eine glänzende Goldmünze. Die verlorene Seele muss dem Fährmann genau so einen Obolus entrichten wie die Besucher fürs "Blümlegucken". Wenn dann auch die letzte Pracht verblüht, das welke Laub vom Gelände gekehrt ist und der Stadtweiher vielleicht nicht mehr ganz so klar in der Sonne glitzert, dann wird zwar vieles bleiben, aber alles sich verändern. Auch an Stillings "Styx" wird mit den Jahren der Zeitrost nagen. Das Werk soll "erinnern, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger mahnen", hofft Riek – und vielleicht ist die Neuinterpretation des griechischen Mythos in den Wandel und die Unsicherheit unseres Lebens etwas, was in den Köpfen der Gartenschaubesucher bleibt.