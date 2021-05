Die Dreschhalle in Adelshofen soll saniert und wieder zur Partyscheune werden. Mehr als 400 000 Euro will sich die Stadt das kosten lassen. Der Ortschaftsrat begrüßt die Pläne sehr. Foto: Angela Portner

Von Armin Guzy

Eppingen. Was wurde hier nicht schon alles gefeiert: Von der Vatertagssause zum Rockkonzert, vom Dorffest, Feuerwehrfest, von der Auf- und nicht Abstiegsfeier der örtlichen Fußballer, vom Roten Herbst der SPD zur Zwischenstation beim "Eppinger Altblech" – die große, alte Dreschhalle in Adelshofen hat die Gäste all dieser Veranstaltungen schon beherbergt, sie vor den Unbilden der Natur geschützt und auch ihre Geräusche zumindest etwas gedämpft. Nun soll sie grundlegend saniert und wieder zu d e r Festhalle im Ort werden. Der Gemeinderat hat dafür gerade 415.000 Euro freigegeben, nachdem zuvor bereits der Technische Ausschuss zugestimmt hatte.

Oberbürgermeister Klaus Holaschke weis um die Befindlichkeiten im Dorf und den mitunter neidischen Blick auf die Dreschhalle in Rohrbach. "Ein wichtiger Beschluss für Adelshofen", stellte er daher nun fest.

500 Besucher und auch mal ein paar mehr kann die alte Holzhalle unter ihrem Blechdach aufnehmen – eine Menschenmenge, die im 1700-Einwohner-Dorf zwar nicht von den Polterabenden erreicht wurde, die hier auch schon gefeiert wurden, bei Live-Übertragungen von Fußballspielen aber durchaus. "Hier feiern wir Feste, die man in der Dorfgemeinschaftshalle nicht feiern kann", umriss der SPD-Stadtrat und frühere Ortsvorsteher Gunter Seitz den Stellenwert der Halle für die Adelshofer.

Die alte Scheune steht zwar kaum einen Steinwurf vom schmucken und modernen, 2009 eingeweihten Dorfgemeinschaftshaus entfernt, aber wenns lauter und heftiger wird beim Feiern, weicht man in Adelshofen gerne aufs karge, aber unempfindliche Ambiente aus. "Wir haben die Dreschhalle vor zwei Jahren erworben mit dem Ziel, sie als altbewährte Sommerfesthalle wieder instandzusetzen", stellte Seitz fest und freute sich, dass es nun in absehbarer Zeit so weit sein dürfte.

Der Sanierungsbedarf ist allerdings trotz aller Kargheit erheblich: "An allen Teilen der Scheune besteht Instandsetzungsbedarf", hat die Stadtverwaltung ermittelt und hebt dabei insbesondere das große Dach, die Sanitäranlagen und die Elektronik hervor. Die Erneuerung der Bühne ist ein weiterer, unverzichtbarer Posten.

Die größte Herausforderung bei der Sanierung aber wird aller Voraussicht nach der Brandschutz werden. Am Konzept dafür wird noch gefeilt – es ist noch nicht genehmigt, weshalb auch mit Nachbesserungen zur rechnen ist, die diesen Teil des Umbaus sicher nicht günstiger machen dürften. Die Planer haben wohlweislich schon einen Kostenpuffer von fast 55.000 Euro eingerechnet. Da dieser im Haushaltsplan der Stadt bislang allerdings noch nicht vorgesehen war, muss er nachfinanziert werden. Andererseits aber beteiligt sich auch das Land an der Sanierung und hat bereits mehr als 120.000 Euro aus dem Förderprogramm für den "Ländlichen Raum" bewilligt.

"Das Dorfgemeinschaftshaus ist ein Juwel", stellte Hartmut Kächele (SPD) fest und schlug vor, den gesamten Bereich um Dreschhalle und Dorfgemeinschaftshaus um einen Festplatz zu erweitern. Eine Solaranlage, die Peter Wieser (Grüne) gerne auf dem Dreschhallendach gesehen hätte, wird es jedoch nicht geben. Laut dem Hochbauamtsleiter und Stadtarchitekten Thomas Frey stehen nahe der Halle zu viele große Bäume, die einer wirtschaftlichen Sonnenstrom-Gewinnung entgegenstehen.

In der Sitzung des Technischen Ausschusses hatte Grünen-Stadträtin Anna Mairhofer vor wenigen Wochen noch vorgeschlagen, den Umbau angesichts der angespannten Kassenlage der Stadt um ein oder zwei Jahre zu schieben. Der Sanierungsbeschluss des Gemeinderats erfolgte nun aber einstimmig. Wenn die Baugenehmigung erteilt ist, sollen die Aufträge für die einzelnen Gewerke noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden.