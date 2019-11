Vor allem im Sommer herrscht in und rund um den Kiosk am Elsenzer Badesee reger Betrieb. Mit einer Investition von 240 000 Euro will die Stadt bisher noch brachliegendes Potenzial befördern und den Pavillon aufwerten. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Pünktlich zur kommenden Badesaison soll sich der Kiosk am Elsenzer See in neuem Gewand präsentieren. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat am Dienstag 240.000 Euro für das Facelift bewilligt, das die Verwaltung nüchtern als „Inwert- und Instandsetzung“ bezeichnet und dem Kiosk künftig noch mehr Zulauf bringen soll.

Vor allem in den Sommermonaten wird das kleingastronomische Angebot seit Jahren rege nachgefragt. Die Stadt sieht aber noch mehr Potenzial, das nun durch den Umbau befördert werden soll. Die Terrasse bleibt hingegen zunächst unangetastet, könnte aber im Nachgang ebenfalls umgestaltet werden. „Das wäre dann die Kür“, sagte Bürgermeister Peter Thalmann in der Sitzung.

Der 1980 errichtete Pavillon wurde mit den Jahren immer wieder stückweise umgestaltet und gleicht aus Sicht der Verwaltung inzwischen einem Sammelsurium, an dem sich die verschiedenen Bauphasen deutlich ablesen lassen. Das meiste hat der bisherige Pächter Sevgi Aras in Eigenleistung gestemmt und auch bezahlt. Zuletzt hatte er ein Regenschutz und Blechhütte für die Müllbehälter angebaut. „Mittlerweile ist vieles gewachsen“, beschrieb Stadtarchitekt Thomas Frey die Situation.

Künftig soll der Kiosk den Seebesuchern wieder ein schmuckes Erscheinungsbild und deutlich verbesserte Sanitäranlagen bieten. Auch die Elektrotechnik ist laut Frey überholungsbedürftig. An der Größe des Pavillons wird sich bei dem Facelift zwar nichts ändern, wohl aber an den gastronomischen Möglichkeiten: Der bisher nur überdachte kleine Freisitz soll durch den Einbau von Glasschiebetüren und Infrarotheizplatten winterfest gemacht werden und damit auch in der kälteren Jahreszeit einen eingeschränkten Betrieb ermöglichen. Bislang lief die Kiosksaison von Mai bis Oktober. Außerdem sollen einheitliche Sonnenschirme zu stimmigen Gesamtbild beitragen.

Als Blickfang und Reminiszenz an die früher in Elsenz allgegenwärtigen Tabakscheunen wird der Kiosk mit waagrecht angebauten Holzlamellen verkleidet. „Das gibt dem Gebäude eine gewisse Kraft und Stärke“, sagte Frey. Zuvor hatte der Ortschaftsrat der Planung bereits mit großer Mehrheit zugestimmt.

Dem bisherigen Pächter wurde bereits fristgerecht gekündigt, weil mit dem Umbau eine neue Pachtgrundlage geschaffen wird, sagte Thalmann, der allerdings auch erkennen ließ, dass das Vorhaben zeitlich eine enge Kiste werden könnte. Nach dem jetzt einstimmig getroffenen Beschluss können die Arbeiten ausgeschrieben werden, damit zum Saisonstart im Mai alles erledigt ist.

Ob man mit den 240.000 Euro hinkommt, ist jedoch noch fraglich: Einige Preise seien bislang nur geschätzt, sagte Frey – allerdings „recht großzügig“.

Das sei zwar „ein ordentlicher Batzen“, kommentierte Hartmut Kächele (SPD) die Höhe der Investition in das kleine Gebäude, aber das neue Kleid aus Holz gefalle ihm gut, und der Weg sei nach etlichen Investitionen in das See-Umfeld richtig und konsequent. Auch Jörg Haueisen (FBW) erkennt in den Plänen „wirklich eine Verbesserung“, weil der Kiosk dadurch zu einem richtigen Treffpunkt werden könnte.

Auf Nachfrage von Peter Wieser (Grüne) verdeutlichte Bürgermeister Thalmann, dass für die Stadt nicht die Höhe der Pachteinnahme entscheiden sei, sondern ein funktionierendes Konzept. Auch der bisherige Pächter werde aufgefordert, der Stadt seine Vorstellungen zu unterbreiten. Thalmann: „Das wird eine schlanke Ausschreibung.“