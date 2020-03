Von Angela Portner

Eppingen. Schutzmaske ja oder nein? Es erzeuge ein falsches Sicherheitsgefühl, sagen die einen. Andere haben damit einfach ein besseres Gefühl, auch wenn sie keinen nachweisbaren Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus bietet. Für den Chefvirologen der Berliner Charité, Christian Drosten, ist das Tragen eines Mundschutzes "generell kein Fehler und eine höfliche Geste gegenüber seinen Mitmenschen". Um die ohnehin schon knappe Versorgung von Krankenhäusern nicht noch zu verschlimmern, rät er zum Selbermachen. Deswegen habe ich meine alte Nähmaschine und ein paar fast vergessene Stoffreste aus der Abstellkammer gekramt und mich tapfer an den Selbstversuch gewagt.

"Am besten Baumwolle nehmen", rät Ute Hecker, die ich mir zur Unterstützung dafür an die Seite geholt habe. In diesen Zeiten geht das leider nur "virtuell". Zwischen Telefon, "Skype" und "WhatsApp" habe ich mich für Letzteres entschieden. Schnittmuster und Anleitung bekomme ich per Fotodokumentation und denke, dass das auch für Ungeübte kinderleicht umzusetzen ist. Doch bevor ich mit meiner halb verrosteten Schneiderschere zu schnippeln beginne, mache ich sicherheitshalber den "Durchatmungstest" bei Doppellagigem Stoff, was bei meiner Nichtraucherlunge super klappt.

Die mit bunten Stecknadeln gerahmte Maske ist bereit für die Nähmaschine. Foto: Angela Portner

Der Teil, der später über Mund und Nase sitzt, soll 17 mal 34 Zentimeter sein. Fürs insgesamt 2,30 Meter lange und 3,5 Zentimeter breite Schrägband muss ich improvisieren, weil die Menge meines Stoffes das einfach nicht hergeben will. Hecker rät mir, die Bänder für Seiten und Längen extra zuzuschneiden, sie mittig zu bügeln und die Kanten zu gleichen Abständen einzuschlagen. In den doppelt gelegten Mundschutz fummele ich drei Falten. Doch so sehr ich mich abmühe: Sie wollen einfach nicht gleichmäßig werden. Das ständige Nachmessen macht mich echt kirre und ich muss aufpassen, dass ich darüber nicht die Geduld verliere, denn die gehört sowieso nicht zu meinen Stärken.

Selbst gefertigte Masken aus Baumwolle sind wiederverwendbar. Waschen bei 60 Grad, Bügeln oder Trocknen im Backofen töten Bakterien und Viren vollständig ab. Trotzdem sind sie kein Medizinprodukt und bieten ihrem Träger keinen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Virologe Drosten spricht hier lediglich von einer "Andeutungsevidenz". Im umgekehrten Fall könne aber ein Infizierter durch eine eng am Gesicht anliegende Maske andere Menschen vor Ansteckung schützen. Trotzdem darf keinesfalls vergessen werden, dass gründliches Händewaschen und Abstandhalten derzeit der beste Schutz vor einer Ansteckung ist. (apo)

Nervenstärke muss Hecker derzeit schon haben, denn was sie früher direkt neben dem Kunden erklären konnte, das muss sie heute aus der Ferne machen. "Vor einigen Tagen habe ich telefonisch mit einer Kundin ihre Nähmaschine repariert", erzählt die Bekleidungstechnikerin, die ihre Nähwerkstatt "Verstrickt und zugenäht" erst im vergangenen Jahr eröffnet hat. Vor einigen Tagen bekam sie einen Hilferuf von der evangelischen Diakoniestation, die dringend 100 Schutzmasken für ihr Pflegepersonal braucht und derzeit aber nirgendwo welche auftreiben kann. Den passenden Stoff durfte sich Hecker sofort beim Händler abholen und näht nun waschbare Schutzmasken im Akkord. Für die, die ihr dabei helfen möchten, hat sie Stoff-Päckchen mit Zuschnitten für zehn Masken vorbereitet. Eine davon darf man behalten, die anderen gehen an soziale Einrichtungen.

Ich bin erst einmal froh, als ich meine eigene von bunten Stecknadeln gerahmte Maske endlich unter die Maschine legen kann. Jetzt geht alles ganz fix. Nach wenigen Minuten sind alle Kanten präzise gesäumt, die langen Bänder binde ich mit einem Knoten zusammen und schiebe sie mir zufrieden über die Ohren. Rund eine halbe Stunde habe ich samt Zuschneiden und Bügeln benötigt. Meiner geduldigen Näh-Mentorin schicke ich stolz ein Bild und ernte Lob: "Das sieht richtig schön aus."