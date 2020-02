Von Armin Guzy

Eppingen. Wenn von "gewachsenen Strukturen" die Rede ist, wird damit meist eine gewisse störende Unordnung verklausuliert. Solche gewachsen Strukturen gab es bis vor Kurzem am Bachwegle und am Rande des Eppinger Bürgerparks. Die dortigen Schrebergärten und Hütten wurden über Jahrzehnte auf-, an- und umgebaut, mussten inzwischen aber der geplanten Gartenschau weichen. Nun will die Stadt an der Scheuerlesstraße – zwischen Umspannwerk und Recyclinghof – Ersatz für die eingeebneten Kleingärten schaffen. Und zwar ordentlich.

Ordentlich, weil die Verwaltung aktuell eine "Gartenordnung" für das Gelände erarbeitet und im Technik-Ausschuss des Gemeinderats nun klar wurde, dass eine Mehrheit dem bisherigen Wildwuchs offenbar einen Riegel vorschieben möchte. Selbst über einheitliche Hütten und deren ebenso einheitliche Ausrichtung wurde debattiert. Klar wurde dabei auch: So günstig wie bisher wird das für die künftigen Pächter nicht.

22 Parzellen, aktuell mit je 200 Quadratmeter geplant, sollen auf dem Gelände angelegt werden, erschlossen über einen zentralen Weg, einen Seitenarm und drei Zufahrten. In der Mitte ist ein Platz für gemeinsame Veranstaltungen vorgesehen. Außerdem soll es fünf Leuchten, drei Wasserzapfstellen und mehr Parkplätze als Parzellen geben. Stromanschlüsse werden vorbereitet, die Pächter müssen allerdings, wenn sie denn wollen, einmalig 2500 Euro für den Anschluss und außerdem die laufenden Gebühren zahlen. Wasseranschlüsse für die einzelnen Grundstücke sind nicht vorgesehen. Alles in allem wird die Stadt wohl 650.000 Euro für die Schrebergartenanlage ausgeben. Und noch eines ist gesetzt: "Wir wollen dort Nutz- oder Erholungsgärten, aber keine Partygärten", betonte Bürgermeister Peter Thalmann.

Trotz der offenkundig gefälligen Planung kam die Rede dann schnell auf das Erscheinungsbild der neuen Schrebergartenanlage und darauf, ob die Stadt die Hütten selber stellen könnte. "Das würde dann eine höhere Pacht nach sich ziehen", verdeutlichte Thalmann, der die Kosten pro Hütte mit 3000 bis 4000 Euro angab. Der Vorteil wäre ein einheitliches Erscheinungsbild, und eine "dauerhaft hochwertige Anlage", befürworteten unter anderem Michael Mairhofer (SPD) sowie Ute Knopp und Klaus Scherer (CDU) diesen Vorschlag, während ihr Fraktionskollege Herbert Meixner lieber nicht so viel Geld – immerhin 60.000 bis 80.000 Euro – zusätzlich ausgeben und die Einheitlichkeit eher durch entsprechende Vorgaben in der "Gartenordnung" sichern will.

"Aufgeräumter und klarer ist das schon", äußerte sich Peter Wieser (Grüne), "aber auch langweiliger – wie eine amerikanische Siedlung." Wichtiger ist ihm eine möglichst naturnahe Gestaltung. Von Holzhäusern mit Solarpaneelen auf dem Dach schwärmte Giselbert Seitz (SPD), und Bürgermeister Thalmann brachte noch das Thema Dachbegrünung ins Spiel. "Rechnen tut sich dieses Projekt für die Stadt nie, das muss allen klar sein", schob er noch nach und schätze die Jahrespacht für eine 200-Quadratmeter-Parzelle samt Hütte grob auf 400 Euro – am Bachwegle lag sie teilweise bei 50 Euro. Dennoch sei die neue Pacht "zumutbar", befand Hartmut Kächele (SPD).

Am Ende beschloss der Ausschuss den Bau und die Finanzierung einstimmig, allerdings ohne von der Stadt gestellte Hütten. Deren Bau und Ausrichtung auf den Parzellen soll nun noch einmal vertieft betrachtet werden. Dazu sollen auch ein bis zwei Mustergärten angelegt werden.

Bereits zur Gartenschau im kommenden Jahr soll etwa ein Viertel des Kleingartengeländes zunächst für Ausstellungsbeiträge zur Verfügung stehen. Unter anderem sind dort der Generationen- und Flüchtlingsgarten sowie die Projekte von Schulen und Kindergärten vorgesehen. Aktuell verhandelt die Stadt aber auch über den temporären Aufbau eines sogenannten Tiny-House auf dem Gelände, ein Minihaus, das nur für einen Bewohner gedacht ist. Manche sagen auch: die Luxusversion einer Gartenhütte.