Eppingen. (pol/mare/jubu) In Adelshofen ist es am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr zum Brand einer Scheune in der Richener Straße gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr war gegen 17:35 Uhr zu einem Scheunenbrand in der Richener Straße alarmiert worden und rückte mit insgesamt 60 Einsatzkräften an. Die Wehrleute hatten das Feuer rasch unter Kontrolle, die endgültigen Löscharbeiten dauerten allerdings bis in die späten Abendstunden an. Über die Höhe des entstandenen Schadens war bis zuletzt nichts bekannt. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Update: Mittwoch, 7. April 2021, 19.57 Uhr