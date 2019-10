Von Armin Guzy

Eppingen. Pünktlicher, verlässlicher, komfortabler: Vor allem für Berufspendler und Schüler soll ab Ende 2022 alles besser werden auf der Bahnlinie zwischen Karlsruhe und Heilbronn. Das Land will die Stadtbahnverbindung S4 neu aufteilen und besonders in den Hauptverkehrszeiten zusätzliche und auch schnellere Verbindungen schaffen. Voraussetzung ist allerdings, dass der bisher eingleisige, 3,2 Kilometer lange Abschnitt zwischen Schwaigern und Leingarten ein zweites Gleis erhält, um auf der gesamten Strecke den Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Als Anrainer der Strecke sollen auch die Kommunen Eppingen und Gemmingen den Neubau mitfinanzieren. Der Eppinger Gemeinderat hat sich am Dienstag geschlossen hinter das Vorhaben gestellt und damit auch die Kosten von voraussichtlich rund 360.000 Euro akzeptiert.

Verwaltungsspitze und Fraktionen begrüßten das Vorhaben, an dem bereits seit 2017 gefeilt wird, einhellig und sehen darin nicht zuletzt eine weitere Aufwertung des Stadtbahnknotenpunktes Eppingen. Von einem "logischen Schritt" und "großer Freude, den Beschluss fassen zu können", sprach Grünen-Fraktionsvorsitzender Peter Wieser, bekennender "Stadtbahn-Fan", aber ein leidgeprüfter, weil immer mal wieder Züge komplett ausfallen und Verspätungen an der Tagesordnung sind - Probleme, die sich potenzieren, wenn auf der eingleisigen Strecke ein Zug Verspätung hat. Mit dem zweigleisigen Ausbau soll mehr Verlässlichkeit Einzug halten.

Eine "eminente Aufwertung unserer Strecke", erhofft sich auch Michael Mairhofer (SPD). Bedauert wurde allerdings, dass die schnellen "Sprinter" dann von den etwas langsameren Regionalexpress-Zügen abgelöst werden. Dafür sollen in den Hauptverkehrszeiten aber deutlich mehr Züge fahren, zwischen 16 und 18 Uhr beispielsweise sieben statt bislang vier.

Da die Gremien in Schwaigern und Leingarten bereits zugestimmt haben und auch der Kreistag den Ausbau unterstützt, fehlt als letztes Glied in der Solidargemeinschaft nur noch Gemmingen. Der dortige Gemeinderat stimmt am heutigen Donnerstagabend ab 18.30 Uhr über die Beteiligung an dem Vorhaben ab, das für Gemmingen allerdings ungleich teurer wird als für Eppingen: Wegen des längeren Gleisabschnittes auf Gemminger Gemarkung, muss die Kommune voraussichtlich rund 910.000 Euro aufbringen.

Viel Geld, aber dennoch deutlich weniger, als Landkreis und Gemeinden eigentlich berappen müssten. Denn das Verkehrsministerium sieht den baldigen Ausbau im besonderen Interesse des gesamten Landes und übernimmt mit Fördermitteln bis zu 75 Prozent der Kosten.

Insgesamt sind für den zweigleisigen Ausbau 15 Millionen Euro veranschlagt - inklusive eines "Sicherheitspuffers" wegen der steigenden Baupreise und möglicher anderer Risiken. Hinzu kommt eine weitere Million für den Umbau der Haltestelle Schwaigern Ost, die Schwaigern aber alleine trägt. Wie bisher schon, teilen die Kommunen auch künftig die jährlichen Betriebskosten untereinander auf - in den vergangenen Jahren zahlte Eppingen im Durchschnitt rund 30.000 Euro.

Wenn das Einverständnis aller Kommunen vorliegt, soll eine bindende Vereinbarung zwischen allen Beteiligten geschlossen werden. Erst dann können die Baumaßnahmen weiter geplant und ausgeschrieben werden - mit dem Ziel, bis Ende 2022 fertig zu sein und einen neuen, verbesserten Fahrplan in Kraft setzen zu können.

Bis dahin will das Land das bislang von der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) betriebene Netz aufteilen und den Betrieb neu ausschreiben. Der Regionalstadtbahnbetrieb wird inklusive der Innenstadtdurchfahrten in Karlsruhe und Heilbronn voraussichtlich weiterhin von der AVG betrieben werden. Wer die Express-Züge anbieten wird, die mit wenigen Halten zwischen Karlsruhe und Heilbronn verkehren werden, ist hingegen noch nicht geklärt.

Oberbürgermeister Klaus Holaschke und mehrere Gemeinderäte machten in der Sitzung allerdings auch deutlich, dass sie für das finanzielle Engagement Eppingens auch einen akzeptablen Fahrplan erwarten - und zwar auch für all jene, die am Sonntagabend auch mal ins Kino oder Theater fahren wollen.