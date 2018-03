Von Armin Guzy

Eppingen-Rohrbach. Die steile Steintreppe ums Eck hoch, der Durchgang, gerade schulterbreit, führt in einen engen Flur, von dort ein versteckte Tür höher in den Doppelspeicher, eine wackelige Leiter dann weiter hinauf zur Tenne unterm steilen Dach. Die Tritte wirbeln Staub auf, er flirrt nur dort in der Luft, wo Tageslicht seinen Weg durch winzige Fenster oder Glasziegel findet, und legt sich dann auf Spinnweben, deren Erbauerinnen längst leere Chitinhüllen sind. Auch der letzte Bewohner, ein Sonderling, ist seit Monaten tot, das Haus voller Gerümpel, Einrichtungsgegenständen, die 100 Jahre und älter sind, und kleinen Schätzen dazwischen. Und es ist eigentlich ebenfalls dem Tod geweiht.

Nun aber hat es die Stadt Eppingen auf Drängen des Rohrbacher Ortschaftsrates gekauft. 18.000 Euro, der reine Grundstückswert. Für das Gebäude ist eigentlich jeder Cent zuviel. Der historische Wert indes ist für die Rohrbacher immens. Das "Haus Karg" ist vermutlich das älteste im Stadtteil, erbaut Anfang des 18. Jahrhunderts, ehemals eine Seifensiederei und oft als "Arme-Leute-Haus" bezeichnet, schildert Ortsvorsteher Georg Heitlinger. "Die Leute, die hier gewohnt haben, sind meist nicht alt geworden. Der normale Gedanke wäre: Abreißen und einen Parkplatz d’raus machen."

Seit Jahren aber wollen die Rohrbacher ein Heimatmuseum einrichten, und im winzigen verwinkelten "Haus Karg" sind die Lebensverhältnisse von vor 200 Jahren baulich noch so greif- und im Kopfkino noch so erlebbar wie wohl in kaum einem anderen Gebäude im Ort. Ein leeres Bettgestell, an der Küchenwand hängt unter einem Porzellankreuz eine Plastikkuckucksuhr; im ganzen Haus gibt es nur zwei kleine Öl-Öfen, zwischen dem Fachwerk ist die Füllung aus Lehmflechtwerk zu sehen, dazu alte Bodendielen, historische Fotos, ein gerahmtes Kommunionsbild, 90 Jahre alt, Reste einer Wandvertäfelung - und Deckenbalken, die bei einer dendrochronologischen Untersuchung das tatsächliche Alter des Hauses offenbaren könnten.

Acht bis zehn Menschen haben hier früher gelebt, daneben Schweine, eine Kuh, Hühner. Alles auf vielleicht 70 Quadratmeter vom Keller bis zur zugigen Tenne, die einst wohl ebenfalls als Schlafstätte diente - wie der schmale Alkoven überm Treppenaufgang, den sich zwei Leute teilen mussten.

Der heimatforschende Eppinger Pfarrer Manfred Tschacher und Stadtarchivarin Petra Binder haben die Geschichte des Hauses und seiner Bewohner inzwischen recherchiert. Vor allem Handwerker haben hier mit ihren Familien gelebt. Als erster Besitzer ist ein Seifensieder nachgewiesen, Reste seiner Berufstätigkeit finden sich noch heute im Keller, unter dem übrigens seit Jahrhunderten eine kleine Quelle sprudelt.

Investiert wurde in das Gebäude kaum, lediglich eine Zwischenwand wurde in der "guten Stube" eingezogen. Geld ausgegeben hat der letzte Bewohner aber doch - und wohl nicht zu wenig. Der offenkundig leidenschaftliche Modelleisenbahner hat im Speicher ein gepflegtes Sammelsurium an Zügen, Waggons und Zubehör hinterlassen, dessen Vielfalt beeindrucken ist. Für den Ausschuss des Ortschaftsrats, der für die Entrümpelung und Instandsetzung des Hauses gebildet wurde, möglicherweise ein Glücksfall: Der heutige Wert der Modelle ist zwar noch unbekannt, doch wäre eine Rarität darunter und fände sich ein Sammler, könnte jeder Euro aus dem Verkauf helfen, das Haus in ein Museum zu verwandeln. "Unser Budget ist ziemlich schmal", sagt Heitlinger, "vieles wollen wir in Eigenleistung machen."

Schon am heutigen Samstag wird der kleine Bauerngarten auf der Südseite von Unkraut befreit, danach geht’s ans Entrümpeln, und auch der Anbau wird abgerissen. Bereits im kommenden Jahr soll das Haus vor allem bei Dorffesten für die Öffentlichkeit zugänglich sein. "Vielleicht drei oder vier Mal im Jahr", sagt Heitlinger. Außerdem könnten hier Schulklassen und Kindergartenkinder einen Einblick in das frühere Leben der einfachen Leute bekommen.

Davor aber ist noch einiges zu tun. Aber es gibt auch viele fachkundige Mitstreiter. Und das Ziel ist klar: endlich ein eigenes Heimatmuseum für Rohrbach.