Von Angela Portner

Eppingen-Richen. Andreas Gebhard ist Gärtner aus Leidenschaft. Nach über 22 Jahren Firmengeschichte wurde er jüngst für seine Arbeit vom Bund deutscher Friedhofsgärtner mit drei Gold-, zwei Silber- und einer Bronzemedaille ausgezeichnet und gehört damit zu den besten Betrieben seiner Branche.

Doch nicht nur für die letzte Ruhestätte, sondern auch in Sachen Ehrenamt hat er bereits einige Erdschollen in ein Blumenmeer verwandelt. Anlässlich des Ortsjubiläums spendete und pflegte er Pflanzkübel in den Stadtfarben und hat sich im Wikingerdorf mit einer Linde ein grünes Denkmal gesetzt.

Wer als Gärtner "selbst und ständig arbeitet" hat in der Regel wenig Zeit für die eigenen Grünflächen, und auch Gebhards Familie wünschten sich ab und an ein kleines Heinzelmännchen mit grünem Daumen. Doch den scheint der Familienvater einzig für seine Kunden und für sein Ehrenamt reserviert zu haben. Die Ehefrau wird vertröstet, bei den Nachbarn wird sich entschuldigt und alles andere macht er dann irgendwann.

Wann genau? Kann er nicht sagen, denn jetzt muss er erst einmal schnell noch "g’schwind" auf dem Friedhof nach dem Rechten sehen, bevor er beim nächsten Kunden aufschlägt und abends manchmal bis in die Nacht vor dem Rechner sitzt.

Gebhard sieht man entweder als Bereitschaftsleiter in der DRK-Uniform mit dem Sani durch die Gegend brausen, oder mit Arbeitshose und Sicherheitsschuhen über Gräber und Grünflächen schleichen. Kannst Du mal schnell? Gebhard kann. Ob er da und dort noch ein paar Blümchen setzt, Unkräuter zieht oder Laub beiseite fegt, macht ihm nichts aus.

Er winkt bescheiden ab, wenn man die Sprache auf die Blumenkübel an der Stebbacher Straße, die Anlage der Kreiselbepflanzung oder die Pflege des Eppinger Standes auf der Bundesgartenschau in Heilbronn bringt: "Wer soll es denn sonst machen?"

Er ist ein "Schaffer", dem die Arbeit scheinbar nie zu viel wird. Im Nebenerwerb hat er den Betrieb gegründet. Da war er noch beim Bauhof angestellt. Dann hat er die Meisterschule absolviert und 2011 "Nägel mit Köpfen" gemacht. Inzwischen arbeiten vier Mitarbeiter in Vollzeit, zwei in Teilzeit für ihn. Zum Angebot der Dienstleistungsgärtnerei gehören Grabanlage und -pflege, Innenbegrünung, Anlage und Pflege von Außenflächen großer Firmengelände sowie private Gartengestaltung.

Als Friedhofsgärtner hat er auf der Buga zwei Schaugräber gestaltet, die mit mehreren Medaillen ausgezeichnet wurden. Mit ähnlichem Einfallsreichtum geht Gebhard auch bei privaten Aufträgen vor, denn da sei oft weit mehr gefragt, als Lieblingsfarben und Grabsteine zu berücksichtigen. Auf Kundenwunsch hin hat er vor einiger Zeit eine mit Dachwurz begrünte Brücke angelegt, unter der ein mit blauen Blühpflanzen inszenierter Wasserlauf wächst.