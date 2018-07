Großes Interesse hatten die Eröffnungsgäste am Freitag an den Kellerführungen mit dem Vorsitzenden der Eppinger Heimatfreunde, Reinhard Ihle. Fotos: Angela Portner

Eppingen. (apo) Mit großer Begeisterung quittierten Bürger und Händler die Eröffnung des Parkhauses. Letztere haben voller Vorfreude auf steigende Verkaufszahlen und höhere Kundenfrequenz am Samstagvormittag nicht nur auf den Knopf an der Kaffeemaschine gedrückt, sondern auch etliche Sektkorken knallen lassen. Fürs gemeinsame Frühstück hatten Angestellte und Chefs fleißig Kuchen gebacken sowie Weißwürste und Butterbrezeln serviert. Zufriedene Gesichter gab es auch bei den Autofahrern, die die Gelegenheit nutzten, endlich ohne lästige Stellplatzsuche ganz bequem in die güldene Stadtgarage einzufahren.

"Es passt einfach wunderbar ins Stadtbild", findet Hildegard Diewert. Voller Vorfreude hat die Eppingerin morgens ihren Wagen langsam und genüsslich ins Parkhaus gefahren und zeigt sich begeistert über die großzügige Offenheit und die breiten Parkbuchten. Auch Steffen Gomer aus Adelshofen findet es "klasse", dass er seinen großen Geländewagen hier sogar rückwärts und ohne lästige Kurbelei abstellen kann. Früher hat er sein Auto lieber gleich etwas außerhalb der Innenstadt geparkt, um die nervige Parkplatzsuche zu umgehen: "Die Zeiten sind jetzt Gott sei Dank vorbei."

Gemeinderätin Carmen Probst findet, dass sich die lange Planungszeit, jeder Cent und jede noch so nervige Diskussion gelohnt haben: "Am Ende zählt das Ergebnis." Das stimmt auch für Elisabeth Palm aus Elsenz. Neben der Tatsache, dass sie künftig ganz entspannt parken und fußläufig alle Besorgungen machen kann, freut sie sich besonders, dass der Ratskeller noch steht.

Wie wichtig es den Eppingern ist, dass man mit dem Sandsteinsockel bei der Fassadengestaltung Bezüge zur Stadtidentität schuf und Historisches erhalten konnte, zeigte der Ansturm auf die Kellerführungen am Eröffnungstag. Heimatvereinsvorsitzender Reinhard Ihle führte bei knalliger Hitze von der unteren Parkhausebene in die kühlen Keller der Süßmosterei, die trotz des "gewaltigen Baus" zumindest teilweise erhalten werden konnten.

Im Gegensatz zu heute war der Bau der Keller damals noch reine Handarbeit. Händisch habe man den lehmigen Boden ausgeschaufelt und Bruchsteine auf ein Holzleergerüst gesetzt. Den Bau des sieben Meter tiefen Kellers, der als Gär- und Lagerkeller zur Brauerei Lamm gehörte, datierte er zwischen 1863 und 1868. Gekühlt wurde mit Eis oder Schnee aus den Weihern an der Kleingartacher- und der Eisenbahnstraße. Während damals in den Kellern Bier gärte und darüber die Hausgärten blühten, soll heute das Parkhaus mehr Kunden in die Einkaufsstadt ziehen.

In der Händlerschaft scheint kein Zweifel daran zu bestehen, dass das Konzept aufgeht. Einer von ihnen ist Bernd Müller vom gleichnamigen Rundfunkgeschäft. Auch wenn sich seine Kunden ihren Großbildfernseher wohl weiterhin lieber gleich liefern und anschließen lassen, erhofft er sich mehr Kundenfrequenz.

Kritische Worte kamen dagegen von Katja Frey. Sie hätte sich eine längere Übergangszeit gewünscht, ehe man die Brettener Straße möglicherweise schon bald an Wochenenden zur Fußgängerzone macht. Mit dem Thema befasst sich der Gemeinderat auf Antrag der FBW-Fraktion am morgigen Dienstag.

Sabine Zipplies vom Spielwarengeschäft in der Brettener Straße erwartet die Rückkehr von Kunden, die irgendwann von der Parksituation so genervt waren, dass sie fortblieben. Nils Hampel von der Rhein-Neckar-Akustik freut sich auf "besser gelauntes und entspanntes" Klientel, das nun sicher auch einmal weitere Wege auf sich nehmen wird, um das Hörgefühl wieder auf Vordermann zu bringen. Höhere Umsätze erhofft sich auch Bekleidungshändler Oliver Spieß, der als Kooperationspartner nicht nur die Parkgebühren vergütet, sondern auch Werbeflächen gebucht hat: "Wir werden alles daran setzen, unsere Kunden ins Parkhaus zu lenken."