Eppingen. Das Wohnbauprojekt in der Ludwig-Zorn-Straße hat eine weitere formale Hürde genommen, steht aber zugleich vor neuen Herausforderungen: Bei Probegrabungen hat das Landesdenkmalamt bereits etliche Funde gemacht, die weitere Entdeckungen in der eigentlichen Bauphase höchst wahrscheinlich machen. Für den Investor, die Paulus Wohnbau GmbH aus Pleidelsheim, würde das eine noch völlig unklare zeitliche Verzögerung und höhere Kosten bedeuten, denn nicht das Land muss die Grabungen bezahlen, sondern der Bauherr.

Das Thema schlug am Dienstag in der Gemeinderatssitzung auf, in der das Gremium den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einstimmig billigte und über die bereits eingegangenen Anregungen mehrere Behörden sprach. Darunter war auch eine ausführliche Stellungnahme des Landesdenkmalamtes, dessen Mitarbeiter bei Sondierungsgrabungen nicht nur Keramikscherben, Schlacke, eine Gürtelschnalle und einen Keller aus dem Mittelalter gefunden hatte, sondern nun auch "den begründeten Verdacht" hat, dass im künftigen Baugebiet Teile der ehemaligen Stadtbefestigung liegen.

Das Denkmalamt schreibt in seinem Bericht: "Im Zuge des pfälzischen Erbfolgekrieges wurde die Stadt 1693 von französischen und deutschen Truppen belagert, weshalb um die Stadt Verschanzungen angelegt wurden. Vermutlich wurde die Stadtbefestigung um 1695 mit Bastionen ausgebaut. Seit den 1789er-Jahren wurden diese und die Stadtbefestigung abgetragen. Bei Bodeneingriffen ist hier möglicherweise mit archäologischen Funden und Befunden – Kulturdenkmalen gemäß § 2 DSchG BW – zu rechnen, an deren Erhaltung grundsätzlich ein öffentliches Interesse besteht. Bei der Sondage gelang der Nachweis eines frühneuzeitlichen Befestigungswerkes. Die eigentliche Schanze liegt vermutlich östlich der während der Sondage aufgedeckten Befunde. Neu sind in diesem Bereich spätmittelalterliche Siedlungsbefunde in Form von Gruben und einem möglichen Grubenhaus/Erdkeller. Interessanterweise finden sich in diesen Gruben eine große Menge an Schlacken, die als Hinweis auf einen Werkplatz gewertet werden können." (rnz)

Die Paulus Wohnbau GmbH arbeitet schon seit Jahren darauf hin, das 2400 Quadratmeter große brachliegende Gelände in der Eppinger Nordstadt bebauen zu können. Aktuell sind dort zwei Häuser mit insgesamt 23 Wohnungen und eine Tiefgarage geplant. Der Investor verwirklicht in Eppingen derzeit auch ein großes Wohnbauvorhaben in der Waldstraße und plant auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei in der Orchideenstraße ein weiteres, das speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten werden soll. Insbesondere die Preise für die bald fertigen Wohnungen in der Waldstraße hatten im Gemeinderat mehrfach für Unmut gesorgt.

Die Wohnungen in der Ludwig-Zorn-Straße sollen hingegen zu günstigeren Konditionen auf den Markt kommen – das ist zumindest der Plan, der angesichts des Wohnraummangels auch vom Gemeinderat begrüßt wird. Die kommenden Monate werden nun zeigen, ob sich dieser Plan halten lässt, denn der Investor wird seine bisherige Kalkulation wegen der archäologischen Funde aller Voraussicht nach über den Haufen werfen müssen und die Mehrkosten wohl an die künftigen Käufer der Wohnungen weitergeben.

"Die Beträge summieren sich", stellte Oberbürgermeister Klaus Holaschke dazu fest, "und wir sprechen hier von sechsstelligen Beträgen." Er appellierte an die Politik, "in diesem Spannungsfeld auch die Wirtschaftlichkeit für den Investor zu sehen" und neue Fördertatbestände zu schaffen. Welche Kosten und Zeitverzögerungen archäologische Funde nach ich ziehen können, hatte beispielsweise die Nachbarstadt Bad Rappenau 2017 im Baugebiet "Waldäcker" schmerzlich erfahren müssen. Weil dort Relikte aus der Römerzeit gefunden worden waren und das Landesdenkmalamt eine Rettungsgrabung anordnet hatte, ruhten die Erschließungsarbeiten viele Wochen lang, und die Stadtkasse musste bluten: Rund eine Million Euro Mehrkosten standen am Ende unterm Strich.

Unter einem völlig anderen Aspekt sieht SPD-Stadtrat und Heimatforscher Reinhard Ihle die Funde in der Ludwig-Zorn-Straße: Er zeigte sich begeistert von den beim Bau noch zu erwartenden Relikten, die auch neue Erkenntnisse zur Stadtgeschichte bringen könnten. Bei fünf Probegrabungen auf etwa zehn Prozent des Areals wurden bereits 23 Funde gemacht. "Mir ist das in dieser Dichte in Eppingen noch nicht untergekommen", sagte Ihle, der sich als Vorsitzender der Heimatfreunde seit Jahren mit der Eppinger Historie befasst. "Das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit."

Peter Wieser (Grüne) regte an, die Bürger, wenn es so weit ist, "in die Baugrube mitzunehmen". Das Interesse daran sei sicher groß. Außerdem forderte er, das Mikroklima im neuen Baugebiet nicht außer acht zu lassen und für ausreichend Grünflächen und Frischluftschneisen zu sorgen. Ihle wiederum nannte das Vorhaben ein "schönes innerstädtisches Wohnprojekt, das aber die Stadtansicht von Süden her verändern wird." Nicht nur wegen der Funde, sondern wohl auch mit Blick auf die Entwicklung beim Bauprojekt in der Waldstraße, in dessen Umfeld die Stadt erst kürzlich auf eigene Kosten den Bau weitere Parkplätze beschlossen hat, sagte Ihle: "Ich hoffe, dass die Wohnungen dann auch für Normalbürger erschwinglich sind."