Das Jobcenter geht neue Wege und bietet jetzt in Eppingen Weiterbildung an. Arnulf Leber (BBQ), Alexandra Neukam, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Heilbronn, Bürgermeister Peter Thalmann, Christoph Glaser, Geschäftsführer BBQ, und Marco Krebs (v.l.) freuen sich auf den baldigen Start. Foto: Angela Portner

Eppingen. (apo) Lebenslanges Lernen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das gilt nicht nur für Menschen, die bereits in festen Arbeitsverhältnissen stehen, sondern besonders für diejenigen, die ein solches suchen. Was aber, wenn Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder eigene körperliche Einschränkungen die Teilnahme an einer Weiterbildung, die zum Beispiel in Heilbronn oder anderen Orten stattfindet, aus zeitlichen Gründen schwierig macht? In Eppingen bietet die Arbeitsagentur Heilbronn jetzt erstmals einen Qualifizierungskurs direkt am Wohnort an.

"Meist sind es Frauen, die in die Arbeitslosigkeit rutschen", weiß Marco Krebs, Geschäftsführer des Jobcenters. Dabei sei der Grund keinesfalls mangelnde Bildung, sondern liege meist in den übernommenen Betreuungsleistungen. Geeignete Stellen gibt es oft am Wohnort, aber ohne eine zeitgemäße Ausbildung rücken sie in weite Ferne. Zwar gibt es längst Teilzeitkurse, aber wer dafür unterm Strich zwei Stunden Fahrzeit auf sich nehmen muss, für den sei auch ein vierstündiges Angebot nicht zu schultern. "So verlieren wir viele Kunden", hat Krebs festgestellt.

Vor zwei Jahren entstand deshalb die Idee, mit Weiterbildungsangeboten direkt in die Kommunen zu gehen. Dass die Standortwahl für das Pilotprojekt dabei auf Eppingen fiel, sei kein Zufall, macht Ingo Oberstein vom Jobcenter deutlich. Hier gäbe es seit Jahren eine bewährte Zusammenarbeit mit der Kommune, aber auch die gute Infrastruktur und das benötigte Raumangebot war ein wichtiges Kriterium. Für Alexandra Neukam, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Heilbronn, ist Qualifizierung eine "Herzensangelegenheit". Sie weiß, dass Corona die Dringlichkeit der Digitalisierung noch verstärkt hat. Dazu komme, dass die "Babyboomer" jetzt in den Ruhestand gehen und der Fachkräftemangel dramatisch zunimmt.

Start des ersten Kurses ist am kommenden Dienstag, 21. September, in den Räumen des DRK im Gesundheitszentrum in der Brettener Straße 64. Es beinhaltet 17 Wochen Unterricht und ist modular aufgebaut. Am Anfang steht eine Profilanalyse, die Grundlage für die anschließende Berufsorientierung ist.

Danach werden Sprach- und Mathematikkenntnisse aufgefrischt sowie soziale und methodische Kompetenzen wie Kommunikation, Teamfähigkeit, Arbeitsorganisation und Lerntechniken erarbeitet. Viel Wert wird auf IT- und Medienkompetenz gelegt. Auf einer virtuellen Lernplattform sind Schulungsmaterialien und Erklärvideos abgelegt. Allen Teilnehmenden steht ein Laptop zur Verfügung.

Für die "BBQ – Bildung und berufliche Qualifizierung gGmbH" aus Stuttgart geht Weiterbildung nur noch mit Hybridangeboten – eine Mischung aus Präsenz- und Onlinelernen. "Das ist längst Realität in der Arbeitswelt", weiß Geschäftsführer Christoph Glaser. Die derzeit 3200 offenen Stellen auf dem regionalen Arbeitsmarkt seien zum einen Anlass zur Freude, zum anderen aber auch eine Warnung. Mangelnde Mobilität sei ein "mega Thema" und brauche ein tragfähiges Netzwerk – für Krebs ein Grund mehr, noch individueller auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.

Das Angebot sei zwar "niederschwellig", bilde aber Grundlage für eine komplette Anschlussqualifizierung, die den Einstieg in den Arbeitsmarkt möglich macht. Die zwölf Plätze waren ruckzuck belegt, und die Nachfrage ist so groß, dass man fünf bis sechs Kurse füllen könnte.

Für Eppingens Bürgermeister Peter Thalmann, der in Vertretung von Oberbürgermeister Klaus Holaschke an der Pressekonferenz teilnahm, sind solche Angebote sehr wichtig: "Wir müssen parat sein, wenn der Mensch das möchte und braucht." Es gehe darum, jeden einzelnen Menschen mit seinen besonderen Lebensverhältnissen zu berücksichtigen, zu fördern und zu qualifizieren, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Nachfrage nach Weiterbildung werde auch in Eppingen nicht abnehmen: "Wir sind froh, dass das Angebot in der Fläche stattfindet."

Falls das neue Angebot gut angenommen wird, will die Arbeitsagentur es auf weitere Gemeinden ausweiten.