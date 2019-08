Vor rund einem Jahr wurde das neue Parkhaus in Eppingen eröffnet. Wie Bürgermeister Peter Thalmann sagt, wurde dies von den Bürgern gut angenommen. Foto: Angela Portner

Eppingen. (apo) "Das Parkhaus wird super angenommen", sagt Bürgermeister Peter Thalmann. Seit der Eröffnung am 20. August 2018 stieg die Auslastung konsequent an und liegt inzwischen bei 60 Prozent. Bei öffentlichen Veranstaltungen ist es zu Stoßzeiten meist sogar voll belegt. Nicht zuletzt sorgen dafür die niedrige Gebühren von 50 Cent pro angefangene Stunde. Dazu gibt es eine weitere kostenfrei. Der Tagessatz beträgt vier Euro, von 19 bis 6 Uhr können Fahrzeuge dort gebührenfrei abgestellt werden. 197 Plätze mit einer komfortablen Breite von 2,70 Meter stehen Nutzern im lichtdurchfluteten Parkhaus zu Verfügung. Nur ein paar Meter sind es bis zu den Geschäften in der Brettener Straße.

Eine große Nachfrage verzeichnet die Stadt bei den Dauerkarten: "Hier gibt es inzwischen eine Warteliste." Parkraum für die Bewohner der Altstadt ist rar. Garagen und Stellplätze gibt es kaum. Mit 40 Euro monatlich ist die Dauerkarte dann eine gute Alternative. Die städtische Parkgarage hat für Thalmann deswegen auch eine wichtige Funktion für die Stärkung und Entwicklung der Innenstadt als Wohnstandort. Einige Parkplätze sind der Neugestaltung der Brettener Straße zum Opfer gefallen. Ein Aufschrei ging damals durch die Händlerschaft. Seit der Fertigstellung des Parkhauses vergüten die meisten ihren Kunden die Gebühren, sodass einem ausgedehnten Bummel durch die Geschäfte nichts mehr im Wege steht.

Der Weg zum Parkhaus war beschwerlich. Seit 2006 wurde über die Nutzung des alten Süßmosterareals diskutiert. Oberbürgermeister Klaus Holaschke verschwieg bei der Eröffnung nicht, dass in den langen Jahren der Planung viel gestritten und um Lösungen gerungen wurde. Bis zuletzt unkten Kritiker, dass das Parkhaus nicht ausreichend genutzt werde; dass sich die Herstellungskosten in Höhe von 3,6 Millionen nicht rechnen. Immerhin kamen Zuschüsse von 1,5 Millionen Euro vom Land.

Bei der Einweihung war die Begeisterung in der Bevölkerung groß. Inzwischen fragen sich jedoch viele, ob man die niedrigen Gebühren auf Dauer halten kann. Thalmann winkt ab: "Wir decken bereits heute mit den Einnahmen die Unterhaltskosten." Lediglich bei der Abschreibung müsse man derzeit noch subventionieren. Allerdings müsse man, um die endgültige Akzeptanz eines Parkhauses einschätzen zu können, anderthalb bis zwei Jahre einkalkulieren. Angesichts der in zwei Jahren stattfindenden Gartenschau, die viele Besucher in die Fachwerkstadt ziehen werden wird, sei man dahingehend aber positiv gestimmt.