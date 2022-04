Eppingen. (guz) Bisher gab es zwar Regelungen, aber keine allgemeine Satzung für die Nutzung des neuen, längst gut frequentierten Wohnmobilstellplatzes in der Eppinger Talstraße. Nun gibt es sie: Der Gemeinderat stimmte der "Sondernutzung- und Gebührensatzung für die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes ,An der Hilsbach‘ in der zurückliegenden Sitzung einmütig zu. Zuvor waren einige Fragen, Kritikpunkte, aber auch Lob zu hören.

Der passionierte Wohnmobilist Jens Mühling (FBW) lobte den gut und zentrumsnah gelegenen Platz und die "Top-Entsorgungsanlagen". So etwas finde man sehr selten, zumal für sieben Euro pro Tag. Er regte an, an der Bundesstraße 293 Hinweisschilder aufzustellen, um den Platz noch bekannter zu machen. Peter Wieser (Grüne) und Hartmut Kächele (SPD) kritisierten die neue Satzung als zu einschränkend. Wieser störte sich beispielsweise daran, dass auf dem Platz keine Camper mit Zeltaufbauten oder kleine Wohnwagen zugelassen sind. "Schade", sagte er, denn damit schlösse man eine große und weiter wachsende Klientel von vorneherein aus: "Wir können nicht nur auf die Großen setzen", warf er ein und erinnerte daran, dass es inzwischen viele Modelle auch für den kleinen Geldbeutel gebe. Oberbürgermeister Klaus Holaschke pflichtete Wieser in diesem Punkt zu: "Das Potenzial ist wohl noch gar nicht ausgeschöpft."

Als Kächele wissen wollte, ob die Satzung auch für "Fahrendes Volk", also Menschen mit nomadischer Lebensweise ausgelegt sei, und die Richtung seiner Frage mit einigen Vorkommnissen in der Vergangenheit begründete, beispielsweise mit vermüllten und verkoteten Plätzen, kam kurz Unruhe auf. "Das gab’s schon immer und wird’s auch immer geben. Das muss eine Große Kreisstadt aushalten", erwiderte Steffen Gomer (FBW).

Bürgermeister Peter Thalmann stimmte Gomer zu und kündigte an, dass der hintere Teil des Festplatzes nach der Gartenschau durch einen Zaun vom Rest getrennt werde. Die neue Satzung gebe der Stadt außerdem die Möglichkeit gegen die von Kächele angeführten Beispiele einzuschreiten. Für Fahrendes Volk würden Plätze in der Waldstraße vorgehalten, ergänzte Oberbürgermeister Klaus Holaschke. "Das hat gar nichts mit Rassismus zu tun. Wenn wir steuern wollen, müssen wir auch etwas anbieten."

In der nun beschlossenen Satzung ist unter anderem geregelt, dass der Platz maximal sieben Tage genutzt werden darf, Aufbauten, Zelte, Wohnwagen und Verkaufsanhänger dort verboten sind, ebenso das Grillen mit Holz oder Holzkohle, dass die Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr einzuhalten ist und der Stellplatznutzer für alle Schäden haftet, die er am Stellplatz oder dessen Einrichtungen verursacht. Bei Zuwiderhandlung droht die Stadt, die den Platz über den Eigenbetrieb EVE betreibt, mit kostenpflichtigem Abschleppen und einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro.