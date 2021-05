Von Armin Guzy

Eppingen-Mühlbach. "Kerwe ist ein Gefühl", das weiß man in Mühlbach, genauso wie, dass "Traditionen keine Pause machen", auch nicht in Corona-Zeiten – zumindest nicht mehr als einmal und nicht vollständig. Und weil kaum irgendwo sonst im Eppinger Stadtgebiet Gefühl und Tradition so eng verbunden sind, wie beim "Kuckucksholen" in Mühlbach, und das große Fest im vergangenen Jahr erstmals seit den 1970ern ausfallen musste, war sich das Team vom Heimat- und Verkehrsverein (HVV) einig: "Das lassen wir nicht noch mal zu!"

Nur: Was tun, wenn an eine Straßenkerwe trotz sinkender Inzidenz noch lange nicht zu denken ist? Nach einigem Überlegen, reiflichem Planen und kräftigem Strippenziehen war die Lösung gefunden und organisiert. Und sie erwies sich binnen weniger Tage als Volltreffer: Aus dem Kuckuckholen wird in diesem Jahr ein Kuckucksbringen, und aus dem Straßenumzug eine Liveschalte ins Kuckucks-Studio, die online verfolgt werden kann.

250 Kerwetaschen hat das Team um Uwe Hierbinger vom HHV dazu gepackt – und schon am Montag waren alle reserviert, vier Tage vor dem eigentlichen Bestellungsschluss. Dabei waren im Verein anfangs einige skeptisch, ob sich so viele Taschen überhaupt zum Preis von 20 Euro an Frau und Mann bringen lassen. Inzwischen weiß man: Sie lassen sich. "Wir hätten sogar deutlich mehr verkaufen können", sagt Vereinsvize Jörg Fundis, der zusammen mit Steffen Stickel, Geschäftsführer einer Internetservice-Firma, die Idee mit den Taschen hatte. In den zurückliegenden Tagen wurde daher wieder diskutiert – diesmal allerdings darüber, ob weitere Taschen gepackt werden.

Schlussendlich wollte man aber weder die Idee noch den ohnehin schon großen Einsatz der beteiligten Ehrenamtlichen überstrapazieren und beließ es bei den 250 Taschen – allesamt gefüllt mit drei Flaschen Palmbräu-"Zwickel", einem kleinen Weinfläschchen und einem alkoholfreien Getränk. Für die "stabile Genussunterlage" sorgen ein kleiner Laib Brot, ein Paar Würste vom örtlichen Metzger und eine Konserve mit dem traditionellen "Saueressen". Beigepackt sind außerdem ein paar Bonbons, die sonst beim Umzug geworfen werden, und – unverzichtbar – eine gedruckte Kerweordnung, damit auch jeder weiß, wie man sich am "Mühlbacher Nationalfeiertag" zu betragen hat.

Was sonst nach dem Umzug auf dem Schulhof serviert und in geselligen Runden verzehrt wird, wird diesmal von den "Kerweweckern" in der Tasche ans Haus gebracht – humanerweise allerdings nicht zu jener frühen Morgenstunde, an der die jungen Burschen sonst ihre Runde drehen und die Mühlbacher wecken, nämlich um 6 Uhr, sondern ausnahmsweise "im Laufe des Tages", wie Fundis sagt – und auch nicht wie sonst am Dienstag, sondern am Pfingstmontag, 24. Mai.

Mit den Taschen können sich die Käufer – einer der ersten war übrigens ein Hamburger Mühlbacher, der sonst immer extra anreist – dann einstimmen auf die erste Online-Kerwe in der Mühlbacher Ortshistorie. Sie beginnt am selben Tag um 19 Uhr. Das Studio dafür stellt eine Messtechnikfirma, das professionelle Equipment kommt von einem ebenfalls örtlichen Eventveranstalter, nur für die Corona-Testungen ist die Hilfe einer Apotheke aus dem Nachbarort Sulzfeld nötig – alles ehrenamtlich oder auf Selbstkostenbasis beigesteuert.

Das mehr als einstündige Programm der live gestreamten Kerwe-Sause bestreiten dann Mühlbacher Persönlichkeiten und verschiedene Gäste mit Anekdoten, Wissenswertem zum wohl viele Jahrhunderte Brauch des Kuckuckholens, mit dem nach heidnischem Glauben die Kraft des Frühlings auf die Menschen übergehen soll, mit Witz, Schmiss, einer Videobotschaft von Oberbürgermeister Klaus Holaschke und dem vom Herold verlesenen Kerwe-Reglement. Und damit das Ganze auch interaktiv wird, können die Kerwe-Gäste zwischen dem Kamelle-Schmeißen vor dem heimischen PC oder Fernseher mit den Leuten im Studio chatten oder ihnen per Whatsapp oder SMS eine Nachricht senden. Das kann beispielsweise eine eigene Kerweanekdote sein, die es dann vielleicht sogar ins Liveprogramm schafft. Gesucht werden aber auch Begriffe, die die Zuschauer mit dem Kuckuckholen verbinden – Sänger Cris Cosmo wird sie als Stargast des Abends dann in einem spontan getexteten "Blitz-Song" verarbeiten.

"Ein bisschen improvisieren müssen wir wohl", schätzt Fundis, aber das Ganze sei doch schon ziemlich professionell aufgezogen, zumal sich ja alle wünschen, dass es trotz des riesigen Aufwands eine Einmal-Lösung bleibt und die Kerwe im kommenden Jahr wieder ganz traditionell gefeiert werden kann – dann auch wieder mit dem eigentlich unverzichtbaren Brautpaar und der Mehlfrau, für deren Auftritt online und in der Kürze der Zeit keine praktikable Lösung gefunden wurde. Und, anders als bei der Live-Kuckuckskerwe, geht die Online-Feier wohl mit einer Schwarzen Null zu Ende. "Da wird nichts hängen bleiben", schätzt Fundis angesichts des Aufwandes. Aber Hauptsache, die Kuckuckskerwe lebt weiter.

Info: Zuschauen und mitmachen kann jeder, und zwar am 24. Mai ab 19 Uhr kostenlos auf dem Youtube-Kanal www.kuckuck.eppingen.org und unter der Nummer 0151 /72844909.