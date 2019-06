Für Fahrzeuge mit Überlänge wird es in Mühlbach an der Kurve zwischen Brettach- und Sulzfelder Straße eng. Hier verläuft die Umleitung der Bundesstraße wegen Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Eppingen West und Zaisenhausen. Foto: Portner

Von Angela Portner

Eppingen-Mühlbach. Wohnen wie auf der Autobahn. Zumindest zu Stoßzeiten ist das im beschaulichen Steinhauerdorf durch die Umleitung wegen der Bauarbeiten auf der Bundesstraße nervige Realität geworden. Seit über einer Woche wälzt sich der Verkehr über die Brettachstraße in die Sulzfelder Straße. An Wochentagen ist für Anlieger manchmal bereits ab vier Uhr die Nacht zu Ende. Gerast wird wegen den Ampelregelungen zwar nicht, dafür verpesten Abgase die Luft. Fast im Sekundentakt rollen Autos und Lieferfahrzeuge vorbei. Trotz der ungewohnten Verkehrsbelastung haben die Bürger durchaus Verständnis für die Baumaßnahme, finden es aber ärgerlich, dass kein Fahrer bei den mehrere Minuten dauernden Rotphasen auf die Idee kommt, seinen Motor abzustellen.

Normalerweise herrscht Ruhe auf Mühlbachs Straßen. Deswegen ist das von "null auf hundert" umso gravierender für die Anwohner. "Die Lkw-Fahrer sind völlig überfordert", meint Steffen Stickel. Wenn einer mit Überlänge um die Kurve rangiert, dann kann dem Zuschauer schon mal der Atem stocken. Gut, dass die meisten Fahrer so versiert sind, dass bisher noch nichts passiert ist.

Trotzdem bleibt zu befürchten, dass sich die Randsteine im Kreuzungsbereich nach drei Wochen Umfahrung empfindlich gesenkt haben, denn viele Brummis bekommen die Kurve wegen des geringen Lenkradius dann doch nicht. Zum Vergleich: der Wendekreis eines Autos beträgt zwischen zehn und zwölf Metern, der eines Lkw zwischen 18 und 25 Metern. Das ist bei einer normalen Straßenbreite von 6,50 Meter kaum zu schaffen.

Bei einem derart erhöhten Verkehr kommt man um Ampeln nicht herum. Auch in der jetzigen Ortsdurchfahrt regeln die nun den Verkehr. In Stoßzeiten führt das zu erheblichen Rückstaus bis weit vor die Ortsgrenzen. Autofahrer müssen also Geduld mitbringen. Für Marion Baumann, die ihren Arbeitsplatz in der Mühlbacher Hauptstraße hat, erhöhte sich die Anfahrt von der Ausfahrt Ravensburg am Dienstagmorgen von fünf auf 26 Minuten. Mit dem Fahrrad ist man da schon deshalb besser dran, weil der Stressfaktor durchs nervige "stopp and go" gar nicht erst entsteht.

Genervt ist auch Silke Decker, die mit ihrer Familie an der Sulzfelder Straße wohnt. Das Elternschlafzimmer liegt an der Straßenseite und seit dort der Verkehr rollt, ist die Nacht noch vor Anbruch des Tageslichts zu Ende. Dann muss sie die Fenster schließen, denn nicht nur der Lärm, sondern vor allem der Gestank durch die Motoren sei unerträglich. "Erst am Abend wird es ruhiger", erzählt Matthias Stöver, der am Kurvenbereich wohnt. Da er den ganzen Tag nicht zu Hause ist, stört ihn die Verkehrsbelastung weniger. Er vermutet außerdem, dass viele Lkw-Fahrer ihre Routen wegen der Umleitung schnell ändern werden, weil sich die Abkürzungen über die Bundesstraße nicht mehr lohnen: "Die bleiben jetzt lieber gleich auf der Autobahn."

Auch wenn die Arbeiten zwischen der Anschlussstelle zwischen Eppingen West und Zaisenhausen bisher gut im Zeitplan liegen, müssen die Mühlbacher wohl noch ein wenig Geduld aufbringen. Ab Freitag, 28. Juni, soll der Spuk zu Ende sein. Dann geht es mit Sanierungen der Anschlussstellen Eppingen-Nord (1. bis 19. Juli) und Gemmingen (19. bis 28. August) sowie Eppingen-Mitte (2. bis 7. September) weiter. Auch hier werden jeweils Vollsperrungen nötig. Laut Zeitplan des Regierungspräsidiums sollen die im letzten Jahr begonnenen Straßenbauarbeiten an der Bundesstraße 293 bis zum 7. September komplett abgeschlossen sein.