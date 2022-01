Von Armin Guzy

Eppingen-Mühlbach. Der Busen mehrfach malträtiert, beide Brustwarzen abgeschlagen, der Körper mit einer Flüssigkeit besudelt: Die Frauenskulptur "Africa" auf dem Mühlbacher Sandsteinpfad ist offenbar ganz gezielt beschädigt worden. Der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet, auch, um ein klares Zeichen zu setzen. "Die Anzeige soll ein Signal sein, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen", sagt Jörg Fundis, der Vizevorsitzende des Vereins, der die Beschädigung am Dienstag vor einer Woche selbst entdeckt hatte. Der Vandalismusfall ist zwar der bislang schlimmste, er reiht sich aber ein in mehrere Sachbeschädigungen, über die die HVV-Mitglieder seit Jahren verärgert und auch entsetzt sind. Fundis spricht inzwischen von einem "Dauerthema" und wertet die Serie durchaus auch als "Tritt gegen das Ehrenamt", der überdies die Vereinskasse unnötigerweise strapaziere.

Auch aus diesem Grund hat der Verein beispielsweise seit fast zwei Jahren keine der Edelstahlkugeln mehr ersetzt, die Unbekannte regelmäßig an einem weiteren Kunstwerk, dem "Abakus" von Fred Vosseler, heraushebeln und stehlen. Bis zur Erweiterung des Pfades im November 2017 hatte der "Abakus" den damaligen Endpunkt des ersten Abschnitts markiert. Die große Skulptur aus rotem Sandstein mit ihren wie auf einer Perlenkette aufgereihten Edelstahlkugeln gefällt den meisten Passanten auch deshalb so gut, weil sich in den Kugeln die Umgebung so schön gewölbt spiegelt – inzwischen fehlen aber etliche.

Anders als Vosselers Rechenschieber hatte der nun beschädigte Frauentorso "Africa" von Beginn an vehemente Gegner. Die mehr als lebensgroße Figur, gefertigt vom französischen Bildhauer Jean-Louis Rollin, zeigt eine nackte Afrikanerin. Nicht nur der Standort gegenüber dem Friedhof missfällt manchen. Die Diskussion um den Frauentorso schaffte es schon kurz nach der Einweihung des Sandsteinpfades vor zwölf Jahren sogar in die Spalten eines bekannten Boulevard-Mediums.

Während schon vor einiger Zeit eine andere Figur auf dem Pfad vermutlich von nicht mehr ganz nüchternen Heimkehrern eines Festes umgeworfen worden war, aber unbeschädigt blieb, geht Fundis diesmal von einer gezielten Attacke aus. Die mit roher Gewalt abgeschlagenen Brustwarzen und die tiefe Kerbe in "Africas" rechter Sandsteinbrust sind ein klares Indiz dafür, dass der Täter mehrmals mit einem stabilen Werkzeug aus Metall zugeschlagen haben muss, das man gemeinhin nicht einfach so mit sich herumträgt. Auch die unbekannte, schwer zu entfernende Flüssigkeit spricht für eine vorsätzliche Tat, die gezielt und ausschließlich gegen diese Skulptur gerichtet war, denn frische Beschädigungen wurden an keinem weiteren Kunstwerk entlang des mehr als einen Kilometer langen Pfads entdeckt. Die mehr als ein Dutzend Werke dort stammen von verschiedenen Künstlern, die an den jährlichen Skulpturenausstellungen teilgenommen haben. Fundis betont, dass es für ein kleines Dorf ganz sicher nicht selbstverständlich sei, dass Künstler wie Rollin hierher kommen. In die bislang letzte Erweiterung des Sandsteinpfades flossen zudem fast 250.000 Euro Steuergeld und Fördermittel, ganz zu schweigen von der Bedeutung des Pfades für den örtlichen Tourismus.

Beim HVV weiß man, dass die nackte Frau mit ihren ausgeprägten Formen polarisiert. "Ja, Kunst ist Ansichtssache. Sie gefällt oder auch nicht. Dazu ist sie da. Aber nicht, um sie zu zerstören", sagt Fundis, "das entbehrt jeder Vernunft." Die Beschädigungen lassen sich zwar voraussichtlich mit einer speziellen Technik wieder beheben – im Steinhauerdorf Mühlbach gibt es schließlich gleich mehrere Experten –, doch die etwa 1000 Euro dafür sind trotzdem futsch, und außerdem verliert das Kunstwerk durch die Ausbesserung seine Originalität.

Immer wieder bereiten dem Verein auch Schmierereien Probleme, denn der poröse Sandstein saugt Farben förmlich auf, was die Reinigung erheblich erschwert. Erst Ende der vergangenen Sommerferien hatte der Verein der Grundschule einen Sandsteintisch samt zweier Sitzbänke spendiert, doch schon vor der offiziellen Übergabe war der Tisch mit pubertären Kritzeleien beschmiert.

Wohl weniger jugendlichem Unsinn geschuldet war allerdings das Hakenkreuz, das Unbekannte vor einiger Zeit in den noch feuchten Beton eines neuen Figurensockels geritzt hatten. Zumindest hinsichtlich der Beschädigung der "Africa" ist sich Fundis sicher: "Das waren keine Kinder!" Und dass jemand eine weitere Anreise auf sich nimmt, um die Skulptur zu beschädigen, hält er ebenfalls für eher unwahrscheinlich.

Info: Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Eppingen unter Telefon 07262 / 60950 entgegen.