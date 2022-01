Eppingen. (guz) Nachdem am vergangenen Montag in Eppingen rund 60 Kritiker der Corona-Maßnahmen "spazieren gegangen" waren, formiert sich, wie zuletzt auch in Heilbronn und in Brackenheim, auch in der Fachwerkstadt eine Gegenbewegung der Impfbefürworter. Die Initiative "Eppingen ist bunt" hat für Montag, 31. Januar, eine Menschenkette angemeldet. Darauf machte Ralf Baumgärtner am Dienstag in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats aufmerksam – verbunden mit der Frage, ob sich auch Gemeinderäte anschließen wollen. Man wolle sich ab 18.30 Uhr am Ludwigsplatz treffen, um sich "gemeinsam mit Anstand und Abstand" zu verbinden und ein "buntes Band der Demokratie" in der Brettener Straße und Altstadt zu bilden. Oberbürgermeister Klaus Holaschke sagte, eine solche Initiative gehöre seiner Meinung nach "zum demokratischen Prozess", erinnerte aber auch an das zunehmende Auseinanderdriften der Gesellschaft: "Wir sollten uns auch weiterhin begegnen können", merkte er an.

Am Ende der Sitzung griff Grünen-Stadtrat Peter Wieser das Thema erneut auf und sprach eine Resolution der Stadt Recklinghausen an, in der der Bürgermeister und sämtliche Ratsfraktionen, außer der AfD, "weiterhin für den Zusammenhalt und ein gutes Miteinander" in der Stadtgesellschaft werben. Einen solchen "Schulterschluss" kann sich Wieser auch in Eppingen vorstellen. Er bat die Fraktionen, sich die Resolution durchzulesen. "Ein Schulterschluss tut uns sicher gut", sagte OB Holaschke. "Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht sagen: Die sind dafür, und die sind dagegen." Es gebe auch eine dritte Gruppe, die durchaus gute Gründe für ihre Einwände habe.

FDP-Stadtrat und Landtagsabgeordneter Georg Heitlinger berichtet kurz über seine persönlichen Eindrücke aus Brackenheim. Er ist, wie auch sein Grünen-Kollege Erwin Köhler, regelmäßig als Beobachter der "Spaziergänge" vor Ort und betrachtet insbesondere die große Teilnehmerzahl mit Sorge; zuletzt waren rund 1900 Demonstranten gezählt worden.