Eppingen. (rnz) Aufgrund der finalen Arbeiten zur Gartenschau wird der Altstadtring ab Dienstag, 1. März nun auch für Fußgänger gesperrt. Die Vollsperrung dieses Streckenabschnittes und die ausgeschilderte Umleitung über die Scheuerlesstraße, Lanzstraße und Eisenbahnstraße bleibt bis zum Ende der Gartenschau sowie dem erfolgreichen Rückbau der Flächen bis mindestens Anfang November bestehen.

Fußgängerinnen und Fußgänger können weiterhin das Gartenschaugelände im Bereich der Kleingartenanlage über die Brücke, die über die Elsenz führt, betreten, wie die Stadt mitteilt. Dies ist aber nur so lange möglich, wie die Arbeiten von Ausstellungsbeiträgen sowie der Aufbau der Veranstaltungslogistik nicht beeinträchtigt werden und die Sicherheit aller gewährleistet ist. Wann es nicht mehr möglich ist, das Gelände zu betreten, teilt die Stadt rechtzeitig mit. Spätestens ab 20. Mai ist das Queren des Geländes während der Öffnungszeiten dann nur noch mit einer gültigen Eintrittskarte (Dauerkarte oder Tageskarte) möglich.

Ebenfalls von der weiteren Sperrung betroffen ist der Radweg am Mühlweg entlang der Elsenz. Für den Radtourismus ist eine passende Umleitung über die Eisenbahn- und Bahnhofstraße, Alte Vorstädter Brücke und den Postweg zur Mühlbacher Straße ausgeschildert.

Und auch der temporäre Parkplatz in der Mühlbacher Straße hinter der alten Post ist gesperrt. Da an dieser Fläche nun weitere Infrastrukturmaßnahmen zum Aufbau und zur Erschließung der Hauptgastronomie am Bachwegle/Eingang West notwendig sind, steht der Parkplatz ebenfalls ab Dienstag, 1. März, nicht mehr zur Verfügung. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, befinden sich Ausweichstellplätze auf der Schotterfläche am Postweg beziehungsweise an der Alten Vorstädter Brücke.