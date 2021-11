Eppingen. (guz) Der Gemeinderat hat sich geschlossen hinter die Neuausrichtung der Eppinger Musikschule gestellt. Zuvor hatten sich bereits die Gemeinderäte mehrerer Partnergemeinden wie Ittlingen und Gemmingen positiv zu dem Vorhaben geäußert, wie Oberbürgermeister Klaus Holaschke feststellte. Die Stadt Eppingen wird nun in einem ersten Schritt ihren bisherigen Beitrag von 80 Euro je Schüler auf 175 Euro erhöhen. Das ist zwar deutlich mehr als bisher, aber immer noch etwas weniger als die rund 200 Euro, die umliegende Musikschulen von ihren Trägerkommunen enthalten, und deutlich weniger als die 290 Euro, die im Landesdurchschnitt gezahlt werden. Bislang finanziert sich die Musikschule Eppingen zu mehr als 70 Prozent über die Unterrichtsgebühren.

Dank der Finanzspritze der sechs Trägergemeinden kann die Musikschule nun voraussichtlich im Frühjahr drei flexibel zu besetzenden Vollzeitstellen für festangestellte Lehrkräfte schaffen. Wie berichtet, ist eines der großen Probleme der Musikschule, dass bislang nur eine feste Stelle besteht und in den zurückliegenden Jahren zahlreiche auf Honorarbasis angestellte Lehrkräfte abgewandert waren, sobald sie anderswo eine Festanstellung erhielten.

"Wir müssen nachhaltig für ein besseres finanzielles Fundament sorgen", warb Holaschke im Gemeinderat für die Zustimmung zum Neuausrichtungskonzept. Sein Geld als Honorarkraft zu verdienen, sei "ein hartes Brot". Daher ist vorgesehen, auch deren Stundensatz in drei Etappen von 24 auf 30 Euro zu erhöhen. Die Erhöhung wird als notwendig erachtet, um im Wettbewerb um Lehrkräfte konkurrenzfähig zu bleiben, ist aber nur ein Zwischenschritt, denn bis 2025 sollen etwa 75 Prozent der Lehrkräfte an der Eppinger Musikschule nicht auf Honorarbasis, sondern fest angestellt sein.

Außerdem will die Musikschule künftig stärker mit Kindergärten, Schulen und Vereinen zusammenarbeiten und beispielsweise Angebote für die Kernzeitbetreuung machen. Von der engeren Bindung der Lehrkräfte an die Musikschule durch Festanstellung oder höhere Honorare versprechen sich die Verantwortlichen außerdem ein stärkeres Engagement der Lehrkräfte, beispielsweise bei Konzerten oder der musikalischen Umrahmung von Veranstaltungen.

Die Gemeinderäte hatten keine Einwände gegen das Konzept und stimmten geschlossen zu. Die Mehraufwendung der Kommune für die musikalische Ausbildung der Kinder sei "gut angelegtes Geld", kommentierte etwa Jörg Haueisen (FBW).

Aber auch die Eltern werden in absehbarer Zeit ihren Beitrag zum Erhalt der musikalischen Bildungseinrichtung leisten müssen. Die im Vergleich zu anderen Musikschulen bislang unterdurchschnittlichen und zuletzt vor sechs Jahren angepassten Gebühren sollen bis 2025 in zwei Schritten erhöht werden – "sozialverträglich", wie es heißt. Die Gemeindeverwaltung regte außerdem die Gründung eines Fördervereins an, über den dann auch Familien mit geringerem Einkommen unterstützt werden könnten, damit auch deren Kinder den Musikschulunterricht besuchen können.