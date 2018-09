Eppingen. (jubu/fsd/pol) Der Brand in einer Shisha-Bar rief am Dienstagmorgen ein Großaufgebot an Feuerwehren in der Mühlbachstraße auf den Plan. Verkehrsteilnehmer meldeten eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren aus Eppingen befand sich das Erdgeschoss in Vollbrand. Unter Atemschutz gingen die Wehrmänner gegen die Flammen vor. In dem Gebäude, das längere Zeit leer stand und renoviert wird, sollte in den kommenden Wochen eine Shisha-Bar eröffnet werden. Durch einen personalintensiven Einsatz konnten die Floriansjünger ein Brandübergreifen auf eine direkt angebaute Eisdiele verhindern. Eine große Rauchsäule stand über der Stadt, Brandrauch durchzog die Gassen. Gegen 7 Uhr teilte die Polizei mit, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe in der Luft seien.

Die Eppinger Feuerwehr war mit 12 Fahrzeugen und 78 Personen am Einsatzort. Die Brandbekämpfer waren bis zur Mittagszeit mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. "Es war eine sehr hohe Brandlast und das Gebäude ist stark verwinkelt", sagte Feuerwehr-Kommandant Thomas Blösch. Gegen Nachmittag wurde die Brandstelle nochmals kontrolliert.

Ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung das Feuer verursachte, ist noch unklar. "Wir können nichts ausschließen und ermitteln in alle Richtungen", erklärte ein Polizeisprecher des Präsidiums in Heilbronn auf RNZ-Nachfrage. Der entstandene Sachschaden werde von den Beamten und der Feuerwehr auf mindestens 300.000 Euro geschätzt.

