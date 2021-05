Eppingen. (pol/rl) Nach einer exhibitionistischen Handlung am Mittwochmittag sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Polizeibericht war eine 18-jährige Frau gegen 12.15 Uhr zu Fuß in der Gleiwitzer Straße unterwegs, als sie ein junger Mann ansprach und wissen wollte, wo die Glockner Straße sei.

Als die Frau in einer Smartphone-App nach der Straße suchte, manipulierte der Mann mit der Hand in seiner Hose an seinem Geschlechtsteil. Als die 18-Jährige dies bemerkte, rannte sie davon.

Der Mann soll 1,85 Meter groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Er soll eine schlanke Figur und helle Haut sowie kurze orange rote Haare haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262/60950 zu melden.