Eppingen. (guz) Der zehnjährige Junge, der am 15. Dezember im Eppinger Bahnhof beinahe von einem Zug überrollt worden wäre, ist nicht gestoßen worden. Das haben inzwischen die Ermittlungen der Polizei ergeben, wie die Pressestelle auf Nachfrage mitteilte. Der Junge war demnach offenbar im Gedränge der Schüler am Bahnsteig gestolpert und ins Gleisbett gestürzt. Da die Fahrerin ihre einfahrende Stadtbahn mit einer Vollbremsung gerade noch rechtzeitig stoppen konnte, blieb der Junge unverletzt. Weil zunächst davon ausgegangen wurde, dass der Junge vor den Zug gestoßen worden war, wertete die Kriminalpolizei Videoaufnahmen aus und befragte Zeugen. Das Ergebnis: Hinweise auf eine strafbare Handlung oder ein Fremdverschulden wurden nicht gefunden.

Update: Freitag, 15. Januar 2021, 18.42 Uhr

Kind auf Gleise vor einfahrende Bahn geschubst

Der zunächst unbekannte Junge hat sich nun bei der Polizei gemeldet und wird nun befragt.

Eppingen. (guz) Bei den Ermittlungen zum schwerwiegenden Vorfall am Eppinger Bahnhof ist die Polizei einen großen Schritt weitergekommen. Wie ein Sprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte, hat sich inzwischen die Mutter des Jungen gemeldet, der am Dienstag bei der Einfahrt eines Zuges von einem Unbekannten ins Gleisbett gestoßen worden sein soll.

Er ist, wie von der Zugführerin geschätzt, tatsächlich zehn Jahre alt und soll nun zu dem Vorfall befragt werden. Außerdem hat die Polizei Aufzeichnungen der Videokameras gesichert, mit denen die Bahnsteige überwacht werden. Sie werden derzeit ausgewertet.

Dennoch werden auch weiterhin Zeugen gesucht, die sich unter Telefon 07131 / 1044444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn melden können.

Update: Donnerstag, 17. Dezember 2020, 18.30 Uhr

Kind auf Gleise vor einfahrende Bahn geschubst

Die Lokführerin konnte durch eine Vollbremsung verhindern, dass der Zehnjährige verletzt wurde.

Eppingen. (pol/mare) Ein Kind ist am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Eppingen auf die Gleise geschubst worden. Wie die Polizei mitteilt, musste die Lokführerin eine Notbremsung machen.

Gegen 13.30 Uhr schubste ein Unbekannter den etwa Zehnjährigen ins Gleis 22. Durch die Vollbremsung kam die Stadtbahn kurz vor dem im Gleisbett liegenden Kind zum Stehen. Der Schüler wurde offenbar nicht verletzt: Kurz darauf kletterte er auf den Bahnsteig zurück und stieg in den Zug in Richtung Sinsheim.

Da die Polizei erst eintraf, als das Kind schon weitergefahren war, sucht sie nun nach Zeugen des Vorfalls und bittet auch den Jungen sich zu melden, um ihn zu dem Vorfall zu befragen. Die Telefonnummer ist 07131/104-4444.