Von Angela Portner

Eppingen-Richen. Seit einigen Tagen ist der Ortsteil um eine Attraktion reicher: Wer hier von Ittlingen einfährt und das Tempo nicht rechtzeitig drosselt, der bekommt ein aktuelles Foto von seinem Besuch. Ganz umsonst ist der Service allerdings nicht. Seit Erlass der neuen Bußgeld-Verordnung ist man dafür mindestens 30 Euro los. Je nachdem, wie viel mehr man auf dem Tacho hat, ist sogar der Führerschein weg. Ab Mitte Januar wird der neue Blitzer seine Arbeit aufnehmen. Sehr zur Freude von Ortsvorsteher Giselbert Seitz und seinen Bürgern. Damit will man nicht nur rasenden Autofahrern Einhalt gebieten, sondern hofft auch, dass sich der Lkw-Verkehr in der Ortsdurchfahrt deutlich reduziert.

Während die Ittlinger über die Vollsperrung der Landesstraße klagten, war sie für die Richener Bürger ein Segen. Sie hat gezeigt, dass der normale Verkehr für den Ort durchaus gut zu verkraften wäre. Mitte Dezember wurde die Strecke übergangsweise wieder frei gegeben, aber wegen der Weihnachtszeit sei es weiter ruhig geblieben. Doch Seitz vermutet, dass sich das ab kommender Woche wieder ändern wird. Zwar weist gleich nach dem Ortseingang das 30er-Schild auf die Geschwindigkeitsbegrenzung hin, aber nur wenige schien das bisher wirklich zu interessieren. Auch die mehrere Monate dort stehende Geschwindigkeitsanzeige brachte keine Besserung. Nach eigenen Beobachtungen sei trotzdem fast jeder zweite zu schnell in den Ort eingefahren. "Das Problem ist vor allem der Schwerlastverkehr, der von der Autobahn kommt", weiß der Ortsvorsteher. Weil man einen Lkw nicht so schnell zum Halten bekommt, wie ein normales Auto, sei die Unfallgefahr groß.

"Wir müssen uns selbst schützen", sagt Seitz, der seit mehr als 20 Jahren für eine Umgehung kämpft. Die jüngste Verkehrserhebung liegt etwa zwei Jahre zurück. Sie offenbart die Belastung: 13.000 Fahrzeuge am Tag zählte man in der Durchfahrtsstraße am Tag. Doch obwohl der Schwerlastverkehr nachweislich zugenommen hat, ist von Seiten des Landes keine Hilfe in Sicht. Mit der Anlage eines Kreisverkehrs und Fußgängerüberwegen konnte man zumindest die Gefährdungslage aus Richtung Gemmingen und Stebbach kommend entschärfen, sodass der dort installierte Blitzer schon vor Jahren abgebaut werden konnte.

Geblieben ist die Messanlage in der Ittlinger Straße. Leider würden viele danach gleich wieder Gas geben, weiß Seitz: "Es gibt sogar welche, die mit 100 oder 120 durch den Ort jagen." Bereits im vergangenen Jahr hat der Ortschaftsrat deshalb einstimmig beschlossen, einen zweiten Blitzer aufstellen zu lassen. Das Konzept zur Verkehrsentlastung könnte aufgehen, denn nur wenige Autofahrer werden damit rechnen, dass auf einer so kurzen Distanz gleich zwei Messanlagen aktiv sind. Problematisch blieben aber die Sattelzüge, von denen rund 50 Prozent aus Osteuropa kommen würden. Weil die Meldevorschriften dort nicht so streng gehandhabt würden, sei eine Strafverfolgung oft schwierig.

Viel Geld ist in den vergangenen Jahren in die Ortssanierung geflossen, doch schöne Wohngebiete und eine gute Infrastruktur reichen nicht, um das Leben auf dem Land attraktiv zu machen. Dazu müsse man auch die Verkehrsbelastung in den Griff bekommen. In der Ittlinger Straße verfallen Häuser zunehmend, weil es sich nicht lohnt, hier auch nur einen müden Euro zu investieren. "Wir werden weiter darum kämpfen, dass der Schwerlastverkehr aus dem Ort verschwindet", sagt Seitz entschlossen.