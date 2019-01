Hochbetrieb herrscht in diesen Tagen auf dem Recyclinghof. Peter Schwengler packt dort seit über zwölf Jahren kräftig mit an und passt auf, dass alles im richtigen Container landet. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Die Feiertage sind vorbei und neben schönen Erinnerungen an gemeinsame Stunden bleibt vor allem eines: viel Müll. Flaschen, Gläser, Plastikbecher, Geschenkpapier und vor allem Kartonagen müssen entsorgt werden. Reger Betrieb herrscht deshalb momentan auf dem Recyclinghof. Wem erst jetzt eingefallen ist, dass die privaten Mülleimer zu Jahresbeginn eine neue Marke brauchen, der muss sich beim Bürgerservice im Rathaus besonders in der Mittagszeit auf längere Wartezeiten einstellen. Doch welcher Müll ist wo am besten aufgehoben?

Am schwierigsten ist der Biomüll zu durchschauen. Dabei klingt gerade das mit den Abfällen pflanzlichen und tierischen Ursprungs eigentlich ganz einfach. Doch hier passieren immer noch die häufigsten Fehler, denn vieles offenbart sich erst auf den zweiten Blick. Allen voran der Teebeutel, dessen Papiersäckchen zumeist mit einer Metallklammer zusammengehalten wird, damit die Kräuter nicht entfleuchen können. Wer auf Nummer sicher gehen will, der schneidet den oberen Teil vor der Entsorgung einfach ab.

Kompostierbare Plastiktüten sollen zwar komplett verrotten, doch die sechs Wochen bei der industriellen Hitzeverrottung sind viel zu kurz. Besser eignen sich Papiertüten. Tannenzweige sollte man vorher von Schmuck oder Schneespray reinigen. Aufmerksamkeit ist auch bei verwelkten Blumensträußen angebracht, denn meist werden die Stiele mit dünnen Drähten stabilisiert, die man entfernen sollte. Ganz sicher sein darf man sich bei Gemüse- und Eierschalen, Kaffeefiltern, Backwaren, Käse, Joghurt und Quark. Auch die Schalen von Zitrusfrüchten sind unbedenklich. Sparsam sollte man mit der Entsorgung von Essensresten sein, denn sie können Ratten anlocken. Damit das matschige Zeug bei eisigen Temperaturen nicht am Tonnenboden festfriert, ist es sinnvoll, diesen mit einer dicken Schicht Zeitungspapier auszulegen.

Staubsaugerbeutel, Katzenstreu oder Hundekot, Kohlenasche und Babywindeln mögen zwar organisch sein, gehören wegen Infektionsgefahr aber zwingend in den Restmüll. Nur in der Müllverbrennung werden Krankheitserreger und Parasiten sicher abgetötet. Die dunkelgraue Tonne ist in Sachen Abfallentsorgung für viele so etwas, wie das "Mädchen für alles", das sie allerdings nicht mit wiederverwertbaren Dingen beladen sollten. Die gehören auf den Recyclinghof, wo man sie selbst in die jeweiligen Container sortiert.

Für viele mag das lästig sein, doch es hat einen ganz entscheidenden Vorteil: Die Müllgebühren im Heilbronner Land sind unschlagbar günstig. Zur nach Haushaltsköpfen gestaffelten Jahresgebühr ab 34 Euro kommt die Mengengebühr. Für eine 40-Liter-Tonne Restmüll wird ein 20-Euro-Scheinchen fällig, für 60-Liter sind es zehn Euro mehr und für die 240-Liter-Tonne muss man 120 Euro berappen. Im benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis kostet die Grundgebühr für den Ein-Personen-Haushalt 166, für vier Personen sind es 332 Euro. Dazu kommen jeweils 3,55 Euro pro Entleerung. Statt Recyclinghof gibt es die Wertstofftonne, deren Leerung in den Grundgebühren enthalten ist.

In der Fachwerkstadt werden nur die blauen Papiertonnen kostenlos zur Verfügung gestellt und abgeholt. Trotzdem sollte das nicht dazu verleiten, sie allzu achtlos zu befüllen. Benutzte Papiertaschentücher, gepolsterte Versandtaschen Getränkekartons, Tapeten und gewachste Papiere sind genauso tabu wie Hochglanzmagazine oder beschichtete Geschenkpapiere. Dagegen dürfen alte Telefonbücher, Prospekte, Büropapier, Pappe und Pizzaschachteln (ohne Inhalt) oder auch Zeitungen, wie diese, nach dem Lesen dort getrost entsorgt werden.