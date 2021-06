Die Hellberg-Gemeinschaftsschule soll mit einem zweistöckigen Anbau erweitert werden, um neue und bessere Rahmenbedingungen für die Ganztagesbetreuung zu schaffen. Was das kosten wird, weiß noch niemand so genau. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Um die Betreuung der Kinder sicherzustellen, will die Stadt nach dem inzwischen fast vollendeten Umbau der Grundschule im Rot erneut ein Großprojekt angehen. Noch kann niemand genau sagen, was die Erweiterung der Hellberg-Gemeinschaftsschule kosten wird, aber Oberbürgermeister Klaus Holaschke stellte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag schon jetzt klar: "Wir sprechen über eine größere Investition."

Um die Kosten zu dämpfen, hat die Stadtverwaltung bereits einen Förderantrag beim Land gestellt: auf eine Mittelzuwendung "zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder", wie es in der Ratsvorlage heißt, mit dem der Gemeinderat über den Antrag in Kenntnis gesetzt wurde. Dabei zeigte sich Holaschke durchaus unzufrieden mit dem Prozedere, zumal der Bund die Förderung nach dem "Windhundprinzip" gewährt, und das Land nur mittelbar beteiligt ist.

Man habe der Stadt zwar einen positiven Bewilligungsbescheid in Aussicht gestellt, aber eine konkrete Summe ist noch unbekannt. "Das ist mir zu wenig", stellte Holaschke klar, "wir müssen wissen, was wir bekommen, um planen zu können." Geplant wird allerdings dennoch bereits, denn die Zeit drängt, was auch den kurzfristig gestellten Antrag erklärt, mit dem Eppingen unter den Ersten sein will. Die Finanzierung der Baumaßnahme werde sich voraussichtlich auf zwei Haushaltsjahre verteilen, sagte Holaschke; bis Oktober soll ein beauftragtes Architekturbüro eine Kostenschätzung vorlegen. Die Stadt rechnet alleine dafür mit 120.000 Euro, von denen immerhin bis zu 70 Prozent über das Förderprogramm finanziert werden könnten, falls Eppingen dabei zum Zuge kommt.

Die Hellbergschule war früher eine Grund-, Haupt- und Werkrealschule und wurde vor fünf Jahren zur "teilgebundenen Gemeinschaftsschule" umgewidmet. Als die Schule 1969 gebaut wurde, war sie noch als Halbtagsgrundschule konzipiert. Inzwischen ist der Raumbedarf aber bereits erheblich gestiegen, und mit der geplanten Ausweitung der Ganztagesbetreuung wird er natürlich nicht geringer. Kinder in der Ganztagsbetreuung benötigen unter anderem Flächen, auf denen sie toben und sich bewegen können, aber auch Rückzugsorte. Und je umfangreicher das pädagogische Angebot in Kleingruppen ist, desto größer ist auch der Bedarf an Räumen.

Das Platzproblem soll nun durch einen 300 Quadratmeter großen, zweistöckigen Anbau gelöst werden. Mit der Schulleitung wurden dazu bereits verschiedene Möglichkeiten diskutiert, als am zielführendsten hat sich dabei ein Anbau an den Grundschulbereich herauskristallisiert.

In der Ratsvorlage wird auch auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung verwiesen, in dem ein verbindlicher Anspruch der Eltern auf Ganztagsbetreuung bis zum Schuljahr 2026/27 vereinbart wurde.