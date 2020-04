Von Ines Schmiedl

Eppingen. Menschen mit Fantasie langweilen sich nie, heißt es in einem Sprichwort. Kaum ein Satz trifft besser auf die beiden Eppinger Figurentheater-Leiter Heidi Callewaert-Zotz und Thomas Zotz zu. In Zeiten, in denen sie ihre realen Theatertüren in der Ludwig-Zorn-Straße 10 geschlossen halten müssen, starten sie mit einem Online-Kulturangebot für Jung und Alt unter www.eppinger-figurentheater.de.

Wegen des Corona-Shutdowns wurde auch das Eppinger Figurentheater geschlossen, und alle Vorstellungen mussten abgesagt werden. Doch das Ehepaar Zotz ist daran nicht verzweifelt, sondern hat im Theater ein Studio improvisiert. "Wir mussten uns da einiges einfallen lassen, um ohne Störgeräusche aufnehmen zu können", sagt Thomas Zotz.

Zudem haben die Theatermacher ihren Fundus durchstöbert. Dieser besteht nicht nur aus Requisiten, sondern auch aus Aufnahmen, die sie von vielen Produktionen als Dokumentationen erstellt haben, eine davon über das Erwachsenen-Stück "Krisenfest – Besser wir sind vorbereitet". "Kaum ein Stück passt besser in die aktuelle Zeit", sagt Heidi Callewaert-Zotz. Deshalb ist dieses Spiel um eine Art Weltuntergang derzeit online zu sehen. Die nächste Onlinepremiere findet am kommenden Dienstag, 14. April, statt. Dann geht "Die demografische Windel" ins Netz.

Für Kinder wird derzeit das neue Stück "Kleiner Hase – ganz groß" gezeigt. "Das konnten wir nur drei Mal im Theater spielen, dann mussten wir schließen", erinnert sich Callewaert-Zotz, die Akteurin in dem Stück um den hübschen Stoff- Osterhasen. "Es ist aber unser Job Menschen zu unterhalten, auch in schwierigen Zeiten", sagt das Künstlerehepaar. Deswegen zeigen Heidi Callewaert-Zotz und Thomas Zotz nun ihren digitalen Auftritt . Gezeigt werden ausschließlich eigene Werke. "Wir sind selbst überrascht, wie vielseitig und umfangreich unser Schaffens-Fundus ist", sagt Zotz.

Deshalb gibt es in den nächsten Wochen einige Online-Premieren mit Theaterstücken für Kinder und Erwachsene. Außerdem werden verschiedene Sparten bedient: Im "OhrLabor" können die virtuellen Besucher Musik hören, in der "Kunst-Galerie" werden verschiedene Foto-Ausstellungen gezeigt, und die "Lese- und Hörecke" bietet Geschichten zum Hören und selber Lesen. Und auf dem "Spielplatz" gibt es speziell für Kinder viele Mitmachangebote. Alle paar Tage sollen neue Angebote auf die Plattformen hochgeladen werden. "Es lohnt sich also immer mal wieder, auf unsere Homepage zu schauen", meint Zotz.

Info: Eintrittskarten werden nicht verkauft, alle Stücke sind kostenfrei zu sehen. Allerdings hofft das Epfi-Team auf Spenden: Einen Betrag für ein Ticket können die Besucher auf das Spendenkonto des Eppinger Vereins KulturRaum e.V. bei der Kreissparkasse Heilbronn, IBAN DE47.6205.0000.0000 4159 94, Stichwort: EpFi-Corona, einzahlen. Für Beiträge oder Spenden ab 200 Euro gibt es eine Spendenbescheinigung. Das digitale EpFi, das komplette Programm sowie alle Links und Infos unter www.eppinger-figurentheater.de