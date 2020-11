Von Ines Schmiedl

Eppingen-Kleingartach. Schon als Teenager hat Ulrike Wertheimer-Heckmann gern mit Feuer gespielt. Allerdings nicht im übertragenen Sinne, sondern der Kleingartacherin haben es tatsächlich echte Flammen angetan. Denn die gelernte Krankenschwester ist Feuerspielerin. Ihr Unternehmen "Feuerflug" kann in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiern.

Doch mit dem Feiern war es erst einmal Essig. Denn bei Festen und Veranstaltungen sind die Mitglieder des Ensembles "Feuerflug" gern gesehene Gäste, die bei ihren tänzerischen Darbietungen gekonnt mit Flammen kreisen und mit Feuerspiralen umzugehen wissen. Doch nur ein paar runde Geburtstage und einige Hochzeiten durften die Feuerkünstler im Sommer mit ihren tanzenden Flammen und Funkeneffekten beglücken. "Das war ein schwieriges Jahr", doch Wertheimer-Heckmann arbeitet nach wie vor als Krankenschwester und muss sich um ihr Auskommen nicht zu viele Gedanken machen.

Das Üben im eigenen Garten ist ebenso wichtig wie die Schreibtischarbeit, bevor die Feuerkünstler auftreten können.

Das Feuerspielen ist für sie mehr als ein Hobby. "Es ist eine Leidenschaft, die eine hohe Konzentration erfordert", beinahe tägliches Training inklusive. Jede Woche trifft sich die Kleingartacherin mit befreundeten Feuerspielern in Stuttgart zum gemeinsamen Training. "Klar kann ich auch in meinem Garten üben, aber in der Gemeinschaft macht es einfach mehr Spaß." Nicht nur das tänzerische Spiel mit den Flammen, auch viel Schreibtischarbeit ist nötig. Denn bevor "Feuerflug" auftreten kann, benötigen die Flammenkünstler jede Menge Genehmigungen von Landratsämtern und Feuerwehren. "Telefon und Laptop sind fast so wichtig wie die Fächer, an deren Enden gleich mehrere Feuer brennen."

Über den Sommer verteilt finden verschiedene Festivals der Feuerkünstler statt, für die sie sich immer wieder an unterschiedlichen Orten treffen. Dieses Jahr leider nicht. Die Feuerspieler sehen sich als Gemeinschaft, sie lernen voneinander, bringen sich gegenseitig Tricks bei und teilen ihre Begeisterung beim gemeinsamen Spiel mit den Funken sprühenden "Poi", Hula Hoop-Reifen, Fächern oder Seilen. "Es sind wenige, die ihr Gegenüber als Konkurrenz sehen", sagt Wertheimer-Heckmann. Ein besonders schönes Zusammenspiel verschiedener Kolleginnen durfte sie vor drei Jahren erleben: Sie war bei der neuen Verfilmung von "Die kleine Hexe" mit Karoline Herfurth als Feuerhexe gebucht. Die Dreharbeiten fanden im Harz statt, quasi fast am Originalschauplatz, denn die Hexen aus dem Buch von Otfried Preußler tanzen in der Walpurgisnacht wie es die Sage will auf dem Brocken.

Die Arbeiten am Film waren eine besondere Herausforderung für die erfahrene Feuerspielerin. "Unsere Grundregel ist: kein synthetisches Material. Unsere Gewänder sind aus Baumwolle oder Leder", sagt Ulrike Wertheimer-Heckmann.

Doch viele der Filmkostüme waren aus unterschiedlichen Stoffen und mit viel Tüll geschneidert. Entsprechend mussten die Feuerspielerinnen besonders aufpassen, damit nichts ungewolltes in Flammen aufging. "Es war eine wunderbare Erfahrung und es hat viel Spaß gemacht", berichtet die Flammenartistin.

Doch auch viele Feste aus dem Umkreis haben sich eingeprägt: Etwa das Silvesterfeuerwerk zum Auftakt der 1250-Jahr-Feier von Gemmingen, bei dem "Feuerflug" als Showact dabei war. Oder der Weihnachtsmarkt von Eppingen, auf dem Ulrike Wertheimer-Heckmann gemeinsam mit ihrem beruflichen Partner schon mehrfach vor dem historischen Rathaus mit den Flammen herumgewirbelt hat. Auch die Wiedereröffnung des Eppinger Figurentheaters im Herbst 2019 bleibt in besonderer Erinnerung, denn während der Feuershow hat es so geregnet, dass einige Geräte von der nassen Haut abgerutscht sind. "Außer dass wir einiges wiederholen mussten, ist zum Glück nichts passiert", erinnert sich die Feuerspielerin. Pro Saison verbrennt sie sich schon ein paar Mal die Finger. Ihre Tochter Leonie ist bereits in ihre Fußstapfen getreten und spielt ebenfalls mit den Flammen. "Sie ist von klein auf mit der Materie vertraut und hat sich noch nie verbrannt", lobt die stolze Mutter. Im neuen Jahr freut sie sich auf die Gartenschau in Eppingen, denn dort wird sie gemeinsam mit dem Eppinger Figurentheater eine feurige Show erarbeiten und auf der Freiluftbühne zeigen.