Das Wasser ist sauber, das Drumherum mit großem finanziellen Aufwand aufgewertet: Unbeschwertes Baden ist also auch im Elsenzer See möglich. Warum seine Wasserqualität jedoch seit 2019 nicht in der höchsten Kategorie geführt wird, ist unklar. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen-Elsenz. In den Seen der Region kann weiterhin unbesorgt gebadet werden: Sie haben allesamt eine sehr gute oder gute Wasserqualität. Zu diesem Ergebnis kommt die Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), die am Dienstag ihren neuesten Prüfbericht und die Badegewässerkarte 2021 vorgestellt hat. Einziger Wermutstropfen: Der Elsenzer See erreichte "nur" die zweitbeste Note "gute Qualität". Der See in Mühlbach, die Ehmetsklinge bei Zaberfeld und der Katzenbachsee bei Pfaffenhofen dürfen sich hingegen mit dem Prädikat "ausgezeichnete Qualität" schmücken – wie ausnahmslos schon in den zurückliegenden fünf Jahren. Sie alle hatten im vergangenen Jahr bei 80 Prozent der Proben die Leitwerte eingehalten.

Auch der Elsenzer Badesee, das älteste Naturbad der Region, konnte sich von 2016 bis 2018 dieser Bewertung rühmen. Warum sein Wasser seit 2018 nur noch als "gut" klassifiziert wird – was zum unbeschwerten Badevergnügen übrigens immer noch üppig ausreicht – war bei der LUBW nicht in Erfahrung zu bringen. Sie veröffentlicht zwar ein "Badegewässerprofil", verweist aber auf die Gemeindeverwaltung, bei der wegen des Feiertages niemand zu erreichen war. Auch Ortsvorsteher Maik Frank rätselt: "Woran es liegt, wissen wir nicht."

Fakt ist jedoch, dass der Elsenzer See damit unter den 316 auf ihren Hygienezustand überwachten Badegewässern einer von insgesamt neun ist, die "nur" ein "Gut" bekommen haben. In sechs weiteren Seen im Land wurde die Wasserqualität als "ausreichend" befunden, die zweitschlechteste Bewertung. Und lediglich ein (nicht namentlich aufgeführter) See wurde aufgrund von zahlreichen Wasservögeln mit "mangelhaft" bewertet. "Diese Badestelle bleibt in der Badesaison 2021 geschlossen", teilte das Landesgesundheitsministerium mit.

Wie aus einer Veröffentlichung des Landkreises Heilbronn hervorgeht, liegt die in Elsenz gemessene Konzentration von Escherichia-coli-Bakterien beispielsweise unterhalb der Nachweisgrenze – und damit in einem besseren Bereich, als im Mühlbacher See oder im Katzenbachsee. Kolibakterien können starke Durchfallerkrankungen verursachen und gelten als Indikator für Fäkalien im Wasser. Ein massenhaftes Auftreten von Wasservögeln, deren Kot schnell zu ebendieser mikrobiologischen Verunreinigungen führen kann, wurde bei der Untersuchung Anfang Mai in Elsenz jedoch nicht festgestellt, ebenso wenig Blaualgen und Cyanobakterien, wie die Auflistung des Landkreises zeigt.

In Ausnahmefällen kann es aber auch bei an sich "ausgezeichneter Wasserqualität" zu Sperrungen des Gewässers kommen, wie man 2019 in Mühlbach erfahren musste. Damals war eine Probe offenbar an einer Stelle gezogen worden, an der sich zuvor ein Wasservogel erleichtert hatte. Die Folge: Die Zahl der Enterokokken-Bakterien überschritt den Grenzwert deutlich, und der Mühlbacher See wurde vorübergehend gesperrt. Aber eben nicht dauerhaft, sondern einmalig. "Die Nachmessung wenige Tage später war völlig unproblematisch", hatte sich Ortsvorsteher Theo Antritter in einem Gespräch mit der RNZ schon vor Monaten an den Vorfall erinnert, als es um die – noch immer schwelende – Nilgans-Problematik ging. Die Wertung für den etwa gleichgroßen See in Elsenz lässt sich mit solchen Fällen jedoch auch nicht klären: Eine größere Nilgans-Population ist in Elsenz nicht bekannt.

So oder so: Das Baden ist in beiden Seen problemlos möglich, zumal die Stadt im vergangenen Jahr 250.000 Euro investiert hat, um den Kiosk und die Sanitäranlagen am Elsenzer See zu modernisieren. Dass es später zu Zerwürfnissen mit der inzwischen gekündigten neuen Kiosk-Pächterin kam, ist eine andere Baustelle. Deutlich glücklicher ist die Stadtverwaltung hingegen mit den Betreibern des Seekiosks in Mühlbach, der seit Mai für mehr als 100.000 Euro generalüberholt wird, um für die beginnende Badesaison gerüstet zu sein.

Das Gesundheitsamt untersucht in den Sommermonaten regelmäßig die Wasserqualität der Badeseen des Landkreises Heilbronn und nimmt von Mai bis September alle zwei Wochen Wasserproben, die noch am selben Tag zur Analyse ans Labor des Landesgesundheitsamtes in Stuttgart geschickt werden. Dort freut man sich zwar, dass Baden-Württemberg mit einer "Ausgezeichnet"-Quote von 94 Prozent im europäischen Vergleich erneut ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt hat, verweist aber dennoch darauf, dass beispielsweise Wolkenbrüche Keime oder Schadstoffe in die Gewässer schwemmen können. Badegäste seinen daher gut beraten, zusätzlich die an Badeseen aufgestellten Hinweise und Badewarnungen zu beachten. Aktuelle Informationen zur Wasserqualität während der Badesaison können auch der online veröffentlichten Badegewässerkarte entnommen oder bei den zuständigen Gemeinden und Gesundheitsämtern erfragt werden.

Die gedruckte Badegewässerkarte kann kostenlos beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hier bestellt werden. Auf der Website der LUBW ist eine interaktive Karte veröffentlicht, die während der gesamten Saison regelmäßig aktuelle Informationen zu den Badegewässern enthält.