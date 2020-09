Eppingen-Elsenz. (jubu) Die erste Meldung klang dramatisch: Ein Gebäude sollte lichterloh in Flammen stehen. Die Folge: Großalarm in der kleinen Gemeinde, Sirenenalarm, Martinshörner erklangen.

Was war passiert? Das Führungs- und Lagezentrum der Polizei Heilbronn war gegen 21.25 Uhr durch einen Notrufteilnehmer über den vermeintlichen Brand eines Kinderheimes in der Reiterstraße informiert worden. Feuerwehrkräfte aus Elsenz und Eppingen rückten an, Polizei, Notarzt und Rettungswagen folgten auf der Stelle. Der wahrgenommene Feuerschein stellte sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte jedoch als weniger dramatisch heraus. Anrainer hatten auf einer Freifläche beim Ortsausgang Richtung Rohrbach ein Lagerfeuer entzündet.

"Vermutlich aufgrund der Perspektive des Notruf-Melders sah es wie ein brennendes Haus aus", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage. Die Entzünder des Feuers erwartet den Angaben der Beamten nach keine Strafe - "es wurde nichts gefährdet."